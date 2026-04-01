日向坂46キャプテン盒玉ね萋「神聖な場所で体育みたいなことをして大丈夫かな？」横浜スタジアムで撮影した“縄跳び動画”に苦笑い
日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。3月27日（金）の放送では、4月4日（土）、5日（日）に横浜スタジアム（神奈川県）で開催されるライブ「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」について語りました。
◆「ROCKESTRA」が肝!? いつもと違う「ひな誕祭」
郄橋：日向坂46よりお知らせです。4月4日、5日の2日間、横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭」がおこなわれます！
山下：わー！
郄橋：ヤバいヤバい、あと1週間だ！
山下：え!? もう1週間！
郄橋：そうだよ！ 楽しみだね〜。今は絶賛リハーサル中ですけれど、どうですか？
山下：私はまず、セットリストが好きです！ 私の好きな曲がバーッと詰まっていますし、今までとは違う……もう（内容を）言いたくなっちゃう！
郄橋：分かるよ。
山下：あとは、今回からサブタイトルがついていたりして。
郄橋：そうそう、Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA。
山下：このROCKESTRA（ロッケストラ）がね！
郄橋：“ROCKESTRAってなんぞや？”っていう。
山下：これが肝となっております！
郄橋：そうなの。いつものライブとは違ったものを用意しているので、楽しみにしていただければと思います。
郄橋：そして、我々は今「7回目のひな誕祭」に向けてTikTokとInstagramを頑張っています！
山下：そうです！
郄橋：葉留花は何をしたの？
山下：私、平尾帆夏、石塚瑶季の3人で「だるまさんが転んだ」をして判断力を鍛える、という動画を撮りました！ それから毎日「だるまさんが転んだ」をやっているので忍耐力がすごいです。
郄橋：毎日!? 誰と？
山下：1人でやっています。
郄橋：怖い怖い！ 怖い話だ（笑）。
山下：未来虹さんは縄跳びをされていましたよね？
郄橋：そう、めちゃめちゃ贅沢なハマスタの使い方をさせていただいて。わざわざ横浜スタジアムに足を運んで「ジャンプ力を鍛えるために跳びます！」って縄跳びをして、途中から二重跳びをやったりしたんですけど、「このハマスタの使い方は合っていますか？ 神聖な場所で体育みたいなことをして大丈夫かな？」と思って（笑）。
山下：しかも、ジャージでやっていましたもんね（笑）。
郄橋：そう、おなじみの日向坂ジャージで。あと、その撮影のときに一般の方も普通にいらっしゃったの。
山下：ええ!?
郄橋：だから、本当に体育の授業みたいで、ちょっと照れくさい気持ちだった。ライブを盛り上げるべく、いろんな施策を展開中ですので、「7回目のひな誕祭」に来てくださる方は一緒に盛り上がりましょう！
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花、郄橋未来虹
◆「ROCKESTRA」が肝!? いつもと違う「ひな誕祭」
郄橋：日向坂46よりお知らせです。4月4日、5日の2日間、横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭」がおこなわれます！
山下：わー！
郄橋：ヤバいヤバい、あと1週間だ！
山下：え!? もう1週間！
郄橋：そうだよ！ 楽しみだね〜。今は絶賛リハーサル中ですけれど、どうですか？
山下：私はまず、セットリストが好きです！ 私の好きな曲がバーッと詰まっていますし、今までとは違う……もう（内容を）言いたくなっちゃう！
郄橋：分かるよ。
山下：あとは、今回からサブタイトルがついていたりして。
郄橋：そうそう、Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA。
山下：このROCKESTRA（ロッケストラ）がね！
郄橋：“ROCKESTRAってなんぞや？”っていう。
山下：これが肝となっております！
郄橋：そうなの。いつものライブとは違ったものを用意しているので、楽しみにしていただければと思います。
パーソナリティの山下葉留花、郄橋未来虹
郄橋：そして、我々は今「7回目のひな誕祭」に向けてTikTokとInstagramを頑張っています！
山下：そうです！
郄橋：葉留花は何をしたの？
山下：私、平尾帆夏、石塚瑶季の3人で「だるまさんが転んだ」をして判断力を鍛える、という動画を撮りました！ それから毎日「だるまさんが転んだ」をやっているので忍耐力がすごいです。
郄橋：毎日!? 誰と？
山下：1人でやっています。
郄橋：怖い怖い！ 怖い話だ（笑）。
山下：未来虹さんは縄跳びをされていましたよね？
郄橋：そう、めちゃめちゃ贅沢なハマスタの使い方をさせていただいて。わざわざ横浜スタジアムに足を運んで「ジャンプ力を鍛えるために跳びます！」って縄跳びをして、途中から二重跳びをやったりしたんですけど、「このハマスタの使い方は合っていますか？ 神聖な場所で体育みたいなことをして大丈夫かな？」と思って（笑）。
山下：しかも、ジャージでやっていましたもんね（笑）。
郄橋：そう、おなじみの日向坂ジャージで。あと、その撮影のときに一般の方も普通にいらっしゃったの。
山下：ええ!?
郄橋：だから、本当に体育の授業みたいで、ちょっと照れくさい気持ちだった。ライブを盛り上げるべく、いろんな施策を展開中ですので、「7回目のひな誕祭」に来てくださる方は一緒に盛り上がりましょう！
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＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646