修験者が山登りをする時「六根清浄」と唱える意味とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経】

【感覚のリセット】「六根」に惑わされない生き方。般若心経が教えるストレス回避術

「無眼耳鼻舌身意」とは何か？五感と意識を指す「六根」の正体

無眼耳鼻舌身意（むげんにびぜつしんに）

インドでは、お釈迦様の入滅後、100年以上たってから、諸法を精せい緻（せいち）に分析していくことが盛んに行われました。

〈私〉を構成する根拠としての「十二処」という考え方

それは、「〈私〉とは何か」という問いに答えたもので、結論としては、「〈私〉を分析していくと、さまざまな要素の仮の集合体にすぎなくなる」というところに行き着きました。

集合している要素の、一つの解釈が「五蘊」ですが、ほかにも「十二処（しょ）」というものに〈私〉は解体できると研究者たちは考えました。それが、般若心経のこの部分に深く関係しています。

五感＋意識を〈私〉の根拠と考えた

「処」は、サンスクリット語の原意から、「〈私〉の根拠」と解釈できます。十二処のうち六つは、人間に備わった「視覚、つの感覚機能です。

これを六根（ろっこん）、または六内処（ろくないしょ）といいます。六根を象徴的に示したのが「眼・耳・鼻・舌・身・意」の６文字です。

ちなみに、修験者（しゅげんしゃ）が山登りをするときは「六根清浄（ろっこんしょうじょう」と唱えます。これは、六根がそれぞれの対象（見るもの・聞くもの…）への執着を断って清められるという意味で、「どっこいしょ」の語源ともいわれています。

なぜ般若心経は五感を「ない」と言い切るのか？ 感覚そのものの否定ではなく「執着」への決別

般若心経のこの部分では、その六根が「ない」といいきっています。五感や意識を否定したり、眼や耳などがなくなるといったりしているのではありません。〈私〉の要素としての六根に執着する考え方に対し、それすらも「ない」といえる次元があることを教えているのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 般若心経』

著：宮坂宥洪 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

真言宗の僧、仏教学者。1950年、長野県岡谷市生まれ。高野山大学仏教学科卒。名古屋大学大学院在学中、文部省国際交流制度でインド・プネー大学に留学し、哲学博士の学位取得。岡谷市の真言宗智山派照光寺住職。