元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）が1日朝、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを発表した。同日から新事務所に所属し、旧事務所とは業務提携するという。

生駒はXなどに文書を掲載。「皆様へお知らせです」と記した上で「株式会社A.M.Entertainmentを退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。（A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。） 芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過ごして来ました。これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。その気持ちでいっぱいです」と報告した。

そして「ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進して参ります」と意気込みを述べた。

生駒は1995年12月29日、秋田県由利本荘市生まれ。11年に乃木坂46に1期生として加入。18年5月、グループを卒業した。ドラマ、映画、舞台などで幅広く活躍している。