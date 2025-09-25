【機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-】 ・上映開始日：10月31日より ・上映劇場：全国劇場 アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-」が、全国劇場にて10月31日より放送開始となる。 本作は「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の10周年記念プロジェクトの1つとして上映が決まったスピンオフ