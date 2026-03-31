この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「小次郎講師のマーケット速報」が、「【3/30速報】世界の75%が下落トレンド／1分足に隠された値動き／今後の相場戦略」を公開した。動画では、週明けに日経平均株価が大幅下落を記録した背景と、チャートの1分足に隠された値動きの真実について解説している。



冒頭で小次郎講師は、日経平均が前週末比で大きく下落したことに触れつつ、「投資家の方には正しく判断してもらいたい」と呼びかける。日足チャートでは大きく下がった1日に見えるが、先物取引の1分足チャートを確認すると、実は朝の取引開始直後からずっと「右肩上がり」であったことを指摘した。この大幅下落は、先週末の金曜日午後から土曜日の朝にかけて先物価格がすでに下落していたことが原因であり、月曜日の日中だけを見れば「上がった1日」であったと解説する。



今後の相場戦略について、中東情勢の緊迫度が鍵を握ると説明。その指標として原油（WTI原油）のチャートを挙げ、「イラン情勢はちょっと落ち着いているということが原油を見ればわかる」と語る。また、世界40カ国の株価指数のトレンドを数値化した「小次郎講師指数」を紹介。第1ステージ（上昇トレンド）にある国はわずか2.5%にとどまり、第4ステージ（下降トレンド）の国が72.5%を占めていることから、「株式はまだまだ底打ちムードはない」と分析した。



さらに為替市場についても言及し、クロス円のチャートが軒並み下落している一方で、米ドル円だけが上昇している点に着目。「円が売られているんじゃなくて、ドルが買われているんです」と解説し、世界的な協調介入がない限り、日本単独での為替介入は難しいとの見方を示した。



最後に各種インデックスや恐怖指数の動向にも触れ、世界全体で株安ムードが続いていると結論付けた。表面的な下落幅に惑わされず、1分足チャートや原油価格、為替の全体的な動きなど、多角的な視点から相場の実態を読み解くことの重要性を説いている。