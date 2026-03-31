31日13時現在の日経平均株価は前日比575.60円（-1.11％）安の5万1310.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は783、値下がりは733、変わらずは54。



日経平均マイナス寄与度は149.41円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が106.96円、ＳＢＧ <9984>が87.44円、フジクラ <5803>が78.22円、三菱商 <8058>が32.79円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を25.87円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が12.53円、信越化 <4063>が11.53円、ＫＤＤＩ <9433>が11.43円、ソニーＧ <6758>が10.19円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位はサービスで、以下、保険、繊維、パルプ・紙と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、卸売が並んでいる。



※13時0分6秒時点



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