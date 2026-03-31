カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）で代表理事を務める本橋麻里さんが、後輩に向けてエールを送った。

２０１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルに貢献した吉田知那美が３１日、自身のインスタグラムで「３月３１日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と発表。突然の報告にファンから驚きの声が相次ぐ中で、本橋さんはＬＳの公式ホームページ上で声明をつづった。

「本日は、ロコ・ソラーレより退団のお知らせがございます」と切り出した上で「２０１４年より１２年間、ロコ・ソラーレの一員として、日本一、世界選手権、オリンピックメダル獲得に大変貢献して下さった吉田知那美さんが３月末をもって退団となります」と明かした。

吉田は北海道銀行に在籍時、１４年ソチ五輪に出場。しかし、その後構想外となった際に、本橋さんのオファーを受けてＬＳへ加入した経緯を持つ。

本橋さんは「世界一を目指す中でも、カーリングは楽しい！を体現し続けてくれたことにも感謝が尽きません。彼女の決断と、今後の活躍を、法人一同応援しております！」とエールを送った。