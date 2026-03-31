サンドイッチを万引きした窃盗容疑で逮捕されていた元タレント・坂口杏里（35）。逮捕後も勾留が続いていると報じられていたが、本人は3月29日にYouTubeチャンネル『JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】〜声を聴かせて〜』で公開された動画に出演。すでに釈放されていたようだ。

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「坂口さんは3月17日、八王子市内のコンビニエンスストアで300円ほどのサンドイッチ1個を万引き。その場で気づいた店員が取り押さえ、通報を受けて駆けつけた警察官に現行犯逮捕されていました」（全国紙社会部記者）

上記の出演動画では、インタビュアー・JUNYA氏の質問に応答する形で、逮捕から釈放までの経緯についても赤裸々に語っている。

「屋外でのインタビューに、ラフな服装で応じていた坂口さん。勾留期間は『10日くらい』だったと明かしています。顔色はあまり良くなく、表情も強張っているように見えました。

坂口さんの話によると、勾留期間に弁護士をつけてLINEを解析してもらい、近頃生活をともにしている人物に連絡が取れて、身元引受人になってもらえたということでした」（同前）

万引きに関し、JUNYA氏が「出来心」だったのかと質問した際、坂口は「出来心というか、何もないこの生活の中で……」と切り出した。

「坂口さんは『私の場合、お金はあった』『たぶん、心のどっかで"スリルを味わう"とか"大丈夫だろう"っていう、何かがあった』などと動機について語っていました。

しかし『今回の件で、こんなに重い罪になるんだったら、もう、悪いことは2度としない……法的に悪いことは2度としない……普通に、普通に生きていきたいなって思いましたね』と、考えを改めた様子でした」（同前）

改心したという坂口は、「もう私、一般人なんですよね」と主張し、今後の目標についても言及した。芸能関係者が語る。

「以前から介護や保育、子供系の仕事に興味をもっていたことを明かし、今後はそういった現場に入って働いてみたいと語っていました。

いずれにしても大変な仕事ではありますが、坂口さんの"子供に対する思い"は以前から強かった。過去2度の結婚、離婚歴がある坂口さんは、伴侶を持つたびに『子供が欲しい』と公言していました。母親である女優・坂口良子さん（享年57）に大切に育てられた彼女だからこそ、そう思うのは自然なことなのかもしれません」

2025年9月、59歳の会社員男性と結婚した際、坂口はNEWSポストセブンの取材にこう答えていた。

「私は子供がほしいんです。授かれたらいいなって思います」

夢を叶えるためにも、まずは安定した環境を手に入れることが重要だろう。