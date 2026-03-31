シェラトン都ホテル東京は、「白金テラスバーベキュー」を4月1日から10月31日まで販売する。

ディナーはいずれも120分フリードリンク付で、牛肉・豚肉・鶏肉のBBQ盛り合わせと、フライドポテト、コールスローなどが付いた「ベーシックセット」（8,000円）、肉と魚介のBBQに、フライドポテトと生ハム＆モッツァレラ、燻製ポテトサラダなどのオードブルプレートが付いた「スタンダードセット」（9,000円）、黒毛和牛とオマール海老、帆立貝などの魚介のBBQに、オードブルプレート、アイスキャンディーなどが付いた「プレミアムセット」（12,000円）、小学生向けセット（3,500円）を提供する。フリードリンクはビール、赤・白ワイン、ウイスキーなど。Tボーンステーキや活オマール海老など事前予約限定のアラカルトメニューもある。ランチセットは4,500円、90分フリードリンク付きで6,500円。

場所はカフェ カリフォルニア。月曜定休。提供時間はランチが土休日の午後0時半から3時までの90分制、ディナーは午後5時から9時半まで、土休日は同時間の二部制で、各120分制。料金はすべて税・サービス料込。