犬が『外出を嫌がる』理由5選

愛犬が散歩に出るのを渋ることはありませんか？『昨日は喜んでいったのに』『最近散歩を嫌がるなぁ』そう思わせる理由があるのかもしれません。ここでは犬が外に出るのを嫌がる理由や心理をご紹介します。

1.外に慣れていない

ずっと家の中で過ごしてきた犬が外に出たらどう思うでしょうか？恐怖を感じるであろうことは自然と想像がつきますよね。見慣れないものに大きな音、たくさんの人や犬…外に慣れていない犬はすべてが恐怖の対象です。

犬が周囲の音や物、人、他の犬などの様々な刺激に慣れ、適応する力を育む『社会化』は、人間社会でストレスなく暮らすために必要なこと。最初は怖がるかもしれませんが、徐々に慣れていきます。性格や個体差もありますので、少しずつ、しかし確実に『外は楽しい！』ことを教えてあげましょう。

2.過去のトラウマ

散歩やお出かけが好きなはずなのに、突然外に出ることを嫌がる…こんなときは、飼い主さんが気がつかないうちに怖い経験をした可能性があります。ほかの犬に吠えられた、雷や工事音に驚いた、など理由はさまざまです。

少し前の散歩やお出かけを思い出し、心当たりがないか探ってみましょう。その恐怖や不安を取り除いてあげなければ好転は難しいかもしれません。

3.体力・筋力が落ちている

犬も年齢を重ねれば体力、筋力が落ちてきます。今までは遠出や長距離散歩もいとわなかった犬も、段々と歩き続けることが難しくなってきます。愛犬がシニア犬であれば、様子を見ながら調整してあげると良いですね。

一方、運動不足や肥満といった理由から外出を嫌がる場合も。体重が増えると動くことが億劫になり、ますます体力や筋力が落ちていく…こういった悪循環に陥ってしまいます。

4.首輪やハーネスが合っていない

外に出ることを嫌がるようになったタイミングで、首輪やハーネスを新調していませんか？特にサイズ選びは非常に重要です。首回り、胴回りは指1～2本分のゆとりを持たせることが基本です。首輪抜けなどを危惧してついついキツくしてしまいがちですが、犬は苦しいと感じているかもしれません。

また、オシャレ重視の洋服や装飾も、物によっては重くて体に負担がかかるので注意してください。

5.体調が悪い

外に連れて行こうとしてもなかなか立ち上がらない、歩くのが遅い…といった場合は、体のどこかに不調を抱えている可能性があります。お腹の調子が悪い、足腰が痛いなどさまざまな理由が考えられます。

愛犬の体をくまなくチェックし、異常があればすぐに病院へ連れて行きましょう。立ち上がりや歩き方も観察し、念のため動画として残しておくと診察時に役立つかもしれません。

外に連れて行かなければならない…対処法とは？

愛犬が外に出ることを嫌がったとしても、動物病院やトリミングサロンへ行く必要はありますし、何より心身の健やかさを保つために日々の散歩はとっても大切です。外出を嫌がる犬をタイプ分けし、対処法をお伝えします。

まず、外に慣れておらず社会化が不足している犬の場合です。これは段階を踏んで外への恐怖心を取り除いてあげます。玄関まで、ドアの外、抱っこで外へ…とご褒美のおやつを上手く使いながら『外は楽しい』ことを教えてあげましょう。根気強く、飼い主さんも笑顔で接することが大切です。

続いて過去のトラウマがある場合です。これに関しては原因となるトラウマを克服、もしくは取り除いてあげるしかないでしょう。とはいえ、無理に克服させようとするとかえって悪化してしまうことも。愛犬の負担になりすぎないよう、寄り添う姿勢が求められます。

こういった対処法を取りながらも、どうしても外に連れ出さなければならないときは、無理に外を歩かせずに抱っこやカートを活用しましょう。大好きなおやつやおもちゃで気を引き、声をかけ続けてあげると良いですね。静かな場所を選んで降ろしてあげてください。

まとめ

人も犬も外に出て日光を浴びることは、身体的・精神的に高い健康効果が期待できます。外に出ることを嫌がるのであれば、まずは原因を探り慎重に外に慣れさせていってください。愛犬の気持ちを尊重し、無理強いしないことを心がけてくださいね。