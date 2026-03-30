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ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】が「ブチギレ氏原の完全リピート商品#すず鬼 #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食として知られる氏原が、お取り寄せランキングで3年連続1位を獲得したという三鷹市創業のラーメン店「すず鬼」のスタ満ラーメンを実食し、その圧倒的な美味しさを絶賛する内容となっている。



サカモトによって手際よく調理されたラーメンは、丼の中で熱々の湯気を立て、食欲をそそる香りを漂わせる。氏原は「あら、ちょっと美味そうな匂いする！」と食べる前から期待を膨らませる。画面には、濃い琥珀色をした醤油ベースのスープにちぢれた太麺が絡み、大ぶりの豚肉や玉ねぎが丼を覆うようにたっぷりと乗った、具だくさんな一杯が映し出される。



小皿に取り分けられた麺を勢いよくすすったサカモトは、口を手で覆いながら「あぁこれは美味いわ」と即座に感嘆の声を上げた。スタッフが「濃い醤油っていう感じよね」と味わいを表現すると、サカモトも「そうそう。これ好きな人ガァーっていきたいの分かるわ」と、スタミナ系新ジャンル特有の中毒性に共感を示す。氏原があまりの美味しさに眉間にしわを寄せて「これ美味いかもなぁ」とこぼすと、スタッフから「何で困り顔やねん」と的確なツッコミが入る場面も展開された。



動画の終盤、氏原は「これリピートだな」と力強く断言。偏食の氏原から飛び出した久しぶりのリピート宣言に、サカモトも「純粋リピート久しぶりじゃない？」と手を叩いて歓喜した。最後に氏原は、注文する際に自身のYouTubeを見た旨を備考欄に書いてほしいと冗談交じりに語り、評価は星4.5つという結果で締めくくられた。



パンチの効いた濃い醤油スープと、ボリューム満点の具材が織りなす「すず鬼」のスタ満ラーメン。日々の疲れを吹き飛ばすような、ガッツリとした一杯を求めている人は、ぜひ手に取ってみてほしい。