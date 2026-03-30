「リブート」最終話 “リブート後”冬橋（永瀬廉）の小ネタが話題「友情出演してる」「涙出た」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。King ＆ Prince永瀬廉演じる冬橋にまつわる小ネタが話題となっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるため、10億円、100億円の盗難事件を自作自演していた合六（北村有起哉）。早瀬夫妻は裏組織ごと潰すことを決意し、冬橋の協力や、裏切ったと思われた真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六と弥一を捕らえることに成功した。さらに、人質に取られていた早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、妻・夏海（戸田恵梨香）のもとへ早瀬が駆けつけ、救出に成功。夏海は自らの罪を自白し、事件は解決した。
それから5年8ヶ月後。保釈された夏海のもとを訪ねてきたのは、マチムラと名乗るNPO法人「しぇるたー」の職員（北村匠海）。実は、裏組織で汚れ仕事を担っていた冬橋が、「しぇるたー」を守るために別人としてリブートしていたのだ。冬橋は「あなたの戻る場所はこっちでしょ」と告げ、夏海を早瀬家へと送り届けた。
視聴者の間では、5年8ヶ月後の冬橋のシーンが話題に。冬橋がリブート後に名乗っている“マチムラ”という名前については、「もしかしてマチから取ったのかな」「冬橋の中ではまだマチが生きてるんだよね」「マチ＋北村の村？」「涙出た」など、組織の事件に巻き込まれて命を落とした冬橋の仲間・マチ（上野鈴華）に由来するのではないかという声が続出した。
また、これまで儀堂の車のナンバーが鈴木の誕生日である3.29、一香の車のナンバーが戸田の誕生日である8.17となっていることが注目を集めていたが、今回冬橋が乗っていた車のナンバーは、メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の誕生日である4.03だった。この演出に、SNS上では「れんれんじゃなくて海ちゃんの誕生日！」「友情出演してる」「胸アツすぎる」「素敵な演出」「芸が細かい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」冬橋がリブート
次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えるため、10億円、100億円の盗難事件を自作自演していた合六（北村有起哉）。早瀬夫妻は裏組織ごと潰すことを決意し、冬橋の協力や、裏切ったと思われた真北正親（伊藤英明）の助けも得て、合六と弥一を捕らえることに成功した。さらに、人質に取られていた早瀬家の息子・拓海（矢崎滉）と母・良子（原田美枝子）、妻・夏海（戸田恵梨香）のもとへ早瀬が駆けつけ、救出に成功。夏海は自らの罪を自白し、事件は解決した。
それから5年8ヶ月後。保釈された夏海のもとを訪ねてきたのは、マチムラと名乗るNPO法人「しぇるたー」の職員（北村匠海）。実は、裏組織で汚れ仕事を担っていた冬橋が、「しぇるたー」を守るために別人としてリブートしていたのだ。冬橋は「あなたの戻る場所はこっちでしょ」と告げ、夏海を早瀬家へと送り届けた。
◆「リブート」冬橋にまつわる小ネタが話題
視聴者の間では、5年8ヶ月後の冬橋のシーンが話題に。冬橋がリブート後に名乗っている“マチムラ”という名前については、「もしかしてマチから取ったのかな」「冬橋の中ではまだマチが生きてるんだよね」「マチ＋北村の村？」「涙出た」など、組織の事件に巻き込まれて命を落とした冬橋の仲間・マチ（上野鈴華）に由来するのではないかという声が続出した。
また、これまで儀堂の車のナンバーが鈴木の誕生日である3.29、一香の車のナンバーが戸田の誕生日である8.17となっていることが注目を集めていたが、今回冬橋が乗っていた車のナンバーは、メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）の誕生日である4.03だった。この演出に、SNS上では「れんれんじゃなくて海ちゃんの誕生日！」「友情出演してる」「胸アツすぎる」「素敵な演出」「芸が細かい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】