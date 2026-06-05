ＴＢＳは２０２３年に放送した「ＶＩＶＡＮＴ」の期間限定無料配信が５日、再び行われる。３月２２日から４月１８日までの約１か月、ＴＶｅｒ、ＴＢＳＦＲＥＥで無料配信すると再生数が４５０万回を突破。第２シリーズが７月から２クール連続放送することが決まっており、注目の高さをうかがわせる。飯田和孝プロデューサーのコメント全文２０２３年放送時も「ＶＩＶＡＮＴ」は無料配信で多くの方々にご試聴いただきました。