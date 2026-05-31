TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSは31日、第2シーズンの新予告映像を公開した。公式SNSで午後10時に公開され、同日放送された日曜劇場「GIFT」の後にも流された。俳優・堺雅人が演じる主人公・乃木憂助が砂漠をさまよい歩く姿に始まり、「私はまだ、大きな渦の中にいるのかもしれません…」と意味深なセリフが流れた。同作は堺が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まってお