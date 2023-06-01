国民的存在となったアイドルグループ嵐が、活動終了の日を迎えた。5月31日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りを付けた。嵐のグループ活動は終了となったが、今後も個人でそれぞれのフィールドでの活躍を見られそうだ。役者としても活躍する松本潤（42）は演出家の一面も持つ。嵐のライブ演出を長年担当し、今やさまざまなアーティストの間で