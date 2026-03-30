幸せあふれる結婚式の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で19万9000回再生を突破し、「なんか泣けた」「かっこいいーー」「幸せな気持ちになりました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式で『リングドッグ』を任された犬→ぶっつけ本番で挑んだ結果…『予想外の展開』】

ぶっつけ本番で…

Instagramアカウント「sushiro_mameshiba」の投稿主さんは、豆柴の『スシ郎』くんと暮らしています。このたび、飼い主であるご夫婦が結婚式を挙げることに。家族として過ごしてきたスシ郎くんに、「リングドッグ」を任せることになりました。

当日、ご夫婦は不安でいっぱいだったといいます。素敵な犬用タキシードが用意されていましたが、スシ郎くんはオムツにも服にも慣れていなかったからです。その上、一連の動きを練習することもできなかったのだとか。もしかすると身動きが取れなくなってしまうかも…とドキドキしながら、スシ郎くんの入場を待ったといいます。

ダッシュで一直線！

しかし、入場したスシ郎くんは、意外な反応を見せたそうです。ご夫婦を見つけるなり、一目散に駆け寄ったのです。わき目も振らずレッドカーペットを走る姿は、まるでリングドッグのお手本のよう…。想像もしていなかった完璧な動きに、思わず驚いてしまったといいます。

スシ郎くんの見事な働きっぷりは、参列者も感動させたよう。無事リングを届けると、盛大な拍手が巻き起こったのでした。

「スシ郎のおかげで最高の結婚式になった」と綴った投稿主さん。日頃のスキンシップの多さがリングドッグの成功につながったのかもしれませんね♡

この投稿には「ここまでできるなんてすごい」「幸せそうな空間でほっこり」「末永く幸せでありますように」などの感嘆のコメントが寄せられています。

好きな遊びは「居合勝負」

リングドッグの大役を大成功させたスシ郎くん。そんなスシ郎くんは、「居合勝負」が好きなのだそうです。居合勝負とは、みんなで同じおもちゃを狙い、一番に獲得した人が勝ちというもの。

おもちゃに狙いを定めるのが楽しいのか、居合勝負をするときのスシ郎くんは尻尾を振ってゴキゲンなのだとか。この日の勝者はパパでしたが、熱い攻防戦も楽しくて仕方ないスシ郎くんなのでした。

スシ郎くんの平和な日常はInstagramアカウント「sushiro_mameshiba」の他の投稿からチェックすることができます！微笑ましい姿をもっと見たい方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sushiro_mameshiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。