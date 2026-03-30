鈴木京香主演『未解決の女 Season3』桜と文書が舞うメインビジュアル完成 黒島結菜ら豪華キャスト集合
鈴木京香が主演する4月16日スタートのドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）のメインビジュアルが解禁された。
【写真】鈴木京香＆黒島結菜の新バディがカッコいい！ ドラマ『未解決の女 Season3』
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。現実社会でも数々の未解決事件が注目される中、最新シーズンではさらにパワーアップしたミステリーを届ける。
今回解禁されたのは、鈴木、黒島、宮世琉弥、遠藤憲一、沢村一樹が集結したメインビジュアル。『止まった事件が、再び「文字」で動き出す。』というキャッチコピーとともに、メインビジュアルの中心に立つのは主人公・理沙を演じる鈴木。凛とした佇まい＆オールブラックの衣装が、《倉庫番の魔女》と呼ばれる理沙らしさをグッと引き立てている。
また、彼女を取り囲む黒島・宮世・遠藤・沢村もダークスーツでビシッと決め、カッコよさ全開。Season3メンバーの活躍に期待が高まる1枚となっている。さらに、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景には、放送スタート時の春を象徴する《桜の花びら》に加え、本作のキーアイテムである《文書》も配置。ドラマの世界観をスタイリッシュかつ爽やかに盛り込んだ。
木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』は、テレビ朝日系にて4月16日より毎週木曜21時放送。（初回拡大スペシャル）。
【写真】鈴木京香＆黒島結菜の新バディがカッコいい！ ドラマ『未解決の女 Season3』
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチの頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、《文字》を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。現実社会でも数々の未解決事件が注目される中、最新シーズンではさらにパワーアップしたミステリーを届ける。
また、彼女を取り囲む黒島・宮世・遠藤・沢村もダークスーツでビシッと決め、カッコよさ全開。Season3メンバーの活躍に期待が高まる1枚となっている。さらに、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景には、放送スタート時の春を象徴する《桜の花びら》に加え、本作のキーアイテムである《文書》も配置。ドラマの世界観をスタイリッシュかつ爽やかに盛り込んだ。
木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』は、テレビ朝日系にて4月16日より毎週木曜21時放送。（初回拡大スペシャル）。