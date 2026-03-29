代表デビューかつ初得点で注目の22歳FW…解除金は約74億円も、マドリーは“実質的”に5.5億円で買戻OP行使可能！？

代表デビューかつ初得点で注目の22歳FW…解除金は約74億円も、マドリーは“実質的”に5.5億円で買戻OP行使可能！？