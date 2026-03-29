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元QOOLANDの平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「【バンド解散理由】『方向性の違い』について徹底解説｜元メジャーバンドが実体験から語る"解散"の真実」を公開した。動画内で平井氏は、バンドの解散理由として頻繁に挙げられる「方向性の違い」の真の動機について、自身の経験を交えながら詳細に解説している。



先日、テレビ番組で「バンド解散理由TOP5」が取り上げられ、話題を呼んだことに触れた平井氏。しかし、そのランキングには定番とも言える「方向性の違い」が含まれていなかったと指摘する。これについて平井氏は、「お金がなくなる事によって経済的余裕がなくなるとか、変な女が登場してガチャガチャにされるとか、パワーバランスが変わるとか、それらを総括してマクロ的に考えると『方向性の違い』って言う風になんねん」と述べ、ランキングの項目は「方向性の違い」を細分化したものだと分析した。



自身の所属していたQOOLANDの解散理由もまさに「方向性の違い」だったと明かし、「パワーバランスの変化」と「経済的余裕の減少」が主な要因だったと振り返る。さらに、ライブパフォーマンスのあり方を例に挙げ、ボーカルやギターが客席に降りて局所的に熱狂を生み出そうとする一方で、ステージに残されたドラムは会場後方の冷めた客の姿を目撃してしまうという視点のギャップを紹介。こうした「誤差のアジャストの違い」や「手段の方向性の違い」が積み重なり、意見の相違が生まれた際に、相手を「敵」とみなしてしまうことで解散に近づくと語った。



動画の終盤では、「変な女の存在」や「泥棒」といった具体的なトラブルも、最終的にはメンバー間の「方向性の違い」や関係性の破綻に直結すると解説。「誰か一人を寂しくさせてしまう事はね、バンドにおいてはあまりプラスにならないかも」と締めくくり、メンバーへの敬意や思いやりの重要性を訴えかけた。