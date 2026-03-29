「王様のブランチ」（TBS系）のリポーターを務め、女優・モデルとしても活躍する冴木柚葉さんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」（税込み2200円）に登場します。



【写真】ふんわり美バスト＆色白陶器肌の冴木柚葉さんがスポブラ姿に！

「王様のブランチ」でのレギュラーリポーターをはじめ、映画やドラマ出演など、さまざまなジャンルで活躍を続け冴木さん。今回は「生命力」をテーマにした撮影に臨みました。牛丼に生卵を落とし豪快に頬張る姿や、植物に囲まれた幻想的なシーン、そしてシャワーを大胆に浴びるカットなど、エネルギーを感じさせる多彩なシチュエーションで彼女の魅力を切り取りました。幻想的でありながらリアルな空気感も漂う、印象的なグラビアです。



今号では、表紙と巻頭グラビアをちとせよしのさん（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかさんが登場するほか、中面には冴木さんのほか、工藤理子さん（STU48）、鈴木くるみさん（AKB48）も掲載されます。



【冴木柚葉さんプロフィール】

さえきゆずは 1999年10月17日生まれ 東京都出身 T163 2022年4月から情報バラエティー番組『王様のブランチ』(TBS系)にリポーターとしてレギュラー出演し、注目を集める。趣味はサウナ、ドラマ鑑賞、ミュージカル鑑賞、お笑い 特技はダンス、もんじゃを焼くこと 最新情報は公式X(@yuzuha_saeki)、Instagram（@yuzuha_saeki）