グラビアアイドルのちとせよしのさんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」の表紙と巻頭グラビアを飾ります。元鉄工所勤務という異色の経歴の彼女は、現在はアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動しています。



【写真】素肌にGジャン姿のちとせよしのさん

今回の撮影では、同誌のコンセプトでもある「女性の肉感、肌感、質感」を真正面から表現。ストリート感あふれるファッショナブルな衣装から、ホテルの一室で見せるしっとりとした表情まで、ちとせの柔らかな存在感と身体のリアリティを写し取った濃密なグラビアとなっています。



通常版の表紙に採用されたのは、シャワールームの壁に豊満なバストをぎゅっと押し付けた大胆で刺激的、かつ力強いカット。同誌のコンセプトを最も色濃く表現しています。限定表紙版では、素肌にGジャンを羽織り、開脚してシュプリームのアンダーウエアを見せつけるというファッショナブルでセクシーなビジュアルを採用。まん丸バストの下乳が露わになった必見カットです。



「BLT MONSTERは、「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生した水着グラビアムック。女性の肉感や肌の質感、そこから浮かび上がる人間性を捉え、彼女たちの内面に迫ることをコンセプトにしています。



今号の裏表紙には矢野ななかさんが登場。さらに中面には鈴木くるみさん（AKB48）、工藤理子さん（STU48）、冴木柚葉さんが掲載されます。



【ちとせよしのさんプロフィル】

2000/1/8生まれ 佐賀県出身 身長158cm スリーサイズB95/W65/H98 A型 グラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。2024年10月にはソロ歌手デビューも果たす。趣味は夢占い キックボクシング 特技は絵を描くこと 大食い 最新情報はX（@chitose_Yoshino）、Instagram（chitose_Yoshino）