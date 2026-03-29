

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和内璃乃





ネクストブレイク女優として注目を集める和内璃乃（わうち・りの）が、約9ヵ月ぶりに3月30日（月）発売『週刊プレイボーイ15号』のグラビアに登場。日々、女優業の現場で揉まれ続けてつかんだ確かな手応え。その感覚を武器にグラビア表現のネクストステージに挑む！

【写真】和内璃乃のグラビア

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【内面も外側も1年で変わりました】

――今回の撮影いかがでした？

和内 最初は緊張していたんですけど、撮影が進むにつれて自然と楽しめるようになりました。

――どこらへんで緊張を？

和内 現場に入ったときですね。今回、カメラマンを担当していただいた鈴木 親さんの写真は以前から拝見していたので爐海諒に撮ってもらえるんだ瓩辰道廚辰董ファッションで活躍されている方なので、グラビアを撮られるイメージがあまりなくて。そこで驚きましたし、同時に楽しみな気持ちとうれしさがありました。

――今回はいつもより大人っぽい雰囲気の撮影でしたが、仕上がった写真を見てどうですか？

和内 布面積が少ないわけじゃないのに、色気が一番ある気がして、不思議な感覚でした。露出感じゃなくて、写真全体の雰囲気とかヘアメイクで色気が出ていて。本当に狄靴靴ご恭亅瓩辰道廚い泙靴拭

――撮影で大変だった点は？

和内 大変だったのは......お風呂の中のポーズです。どう動いていいのかわからなくて......。でも実際に仕上がった写真を見たら想像以上にすてきで驚きました。

――自分的ベストカットは？

和内 ありすぎて困ります。でも驚きでいうと、ハーフのフィルムカメラ（フィルムひとコマに2枚の写真が撮れるカメラ）で撮ったものが誌面に使われると思ってなかったので、それがすてきでした。グラビアでこういうの爐△雖瓩覆鵑世辰董ほかにもデニムを少し脱いでるカットもお気に入りです。

――艶っぽい写真もハマっていて表現力が増している気がしました。

和内 確かに、ここ1年で自分の変化があったのかなって思っていて。内面も外側も全部。それが表現にもつながって、アプローチの幅が増えた気がします。今までは出したくなかった内面的な部分も表現のひとつとして出してみようと思えるようになりました。

――なぜ、そう思えるように？

和内 いろんな現場に行って、いろんな人に会って、いろんな考えを知って......犲分を隠さなくてもいいんだな瓩辰道廚┐襪茲Δ砲覆辰燭らだと思います。明確なきっかけはないんですけど、積み重ねてふに落ちた感じです。

――お芝居にも積極的に取り組まれていますが、理想の女優像は？

和内 作品ごとに好きな俳優さんはたくさんいますが、小学生の頃から香里奈さんは憧れの存在です。いろんな人のいいところを詰め込みたいと思っていて、香里奈さんのカッコよさ、井川 遥さんの柔らかさ。そして安藤サクラさんのように、女性的な表現も日常的なナチュラルなお芝居もできる人になりたい。

――やってみたい役柄は？

和内 最近『親愛なるX』っていう韓国ドラマが好きで。表では誰もが憧れるような女性だけど、内面にいろんなものを抱えている役柄で。ああいう複雑さを持った役を演じてみたいです。内面が複雑な人ほど魅力的に感じます。

――ところで自分の犢イなところ瓩辰討△蠅泙垢？

和内 そうですね......考えることが好きなところと、変化していけるところかなと思います。毎年性格も思考も変わるんですけど、ちゃんと考えて、自分なりに前よりも良い自分に変化できるようになったと思います。嫌いだったものも、自分なりに好きに変えられるようになったし。そういう力は自分の好きなところです。

――最新の和内さんの性格は？

和内 20歳の頃はトゲトゲしてました。警戒心も強かったし。今は角が取れたというか、いろんな大人の方たちと関わって良いところを吸収した結果、柔らかくなれたような。自分の芯は持ちつつ、受け入れられる幅が広がった気がしますね。

それはグラビアを始めた影響も大きいと思います。より自分が開けるようになって、すごく変わりました。今もグラビアが大好きなので、年内を目標に週プレで表紙を飾れたらうれしいです。

スタイリング／筒井葉子（PEACE MONKEY） ヘア＆メイク／nanako azuma

●和内璃乃（わうち・りの）

2003年2月21日生まれ 神奈川県出身 身長162cm

趣味＝読書、古書店巡り、美術館巡り、陶芸

〇10歳よりモデルとして芸能活動をスタート。その後は女優として活躍の幅を広げ、テレビ朝日ドラマプレミアム『黄金の刻〜服部金太郎物語〜』、Netflix『恋愛バトルロワイヤル』など話題作への出演も果たした。

公式X【@rnwuc_】

公式Instagram【@rino.wauchi】

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和内璃乃デジタル写真集『新しい感覚』 撮影／鈴木 親 価格／1100円（税込）





取材・文／小渕 翔 撮影／鈴木 親