【劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編】 上映開始日：5月8日より 上映劇場：全国劇場

第3弾キービジュアル

5月8日公開予定のアニメ映画「劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編」において、本予告および第3弾キービジュアルが公開された。

さらに、本アニメの主題歌がLiSAさんの新曲「YES」に決定。第1期、第3期のオープニングテーマに続き、今回で3度目のタッグとなる。本予告で音源の一部が初解禁されたほか、LiSAさんのコメントも公開されている。

【【魔法科高校の劣等生】主題歌アーティスト：LiSA コメント映像｜劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5 月 8 日（金）ROADSHOW】【LiSAさん コメント全文】

劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」主題歌を私、LiSAが担当します。

シリーズ楽曲を歌うのは今回で3回目。

みなさんと共に見届け、握りしめてきたメッセージのその先へ――

物語の続きは、深い雪が溶ける春に劇場公開です。

氷のように閉じ込めていた感情を、叫ぶように歌いました。作品とともにお楽しみください。

(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会