ロボット掃除機に反応するワンちゃんが可愛いすぎるとSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】可愛すぎる！ロボット掃除機をのぞき込むワンちゃん

「ロボット掃除機を導入したおかげで掃除の手間が減ったのは言わずもがなですが、愛犬の可愛いシーンを納めることも出来るので、購入して正解でした 」



とその模様を紹介したのは北関東の鷹さん（@northernKantoTK）。



床にべったり体を付け、掃除機に同じ目線でなにか語りかけるかのようなこのワンちゃん。掃除機に搭載されたビデオカメラで動画撮影されているのだが、なす仕草が全部可愛すぎて仕方ない。



北関東の鷹さんにお話を聞いた。



ーーこのワンちゃんのプロフィールを。



北関東の鷹：心晴（こはる）と言います。3月12日で1歳になったばかりですが、好奇心旺盛、甘えたがり、イタズラ好きな性格で人と犬が大好きです。



ーーロボット掃除機への心晴ちゃんの反応について。



北関東の鷹：初めてロボット掃除機を見たときは、何物か確認するため匂いを嗅ぎ、動き始めたら逃げるように離れていました。定期的に動かしていたら慣れてきたのか、今回のように近づいても逃げることは少なくなりました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



北関東の鷹：これほどの反響をいただくとは予想だにしておりませんでしたが、うちの子の魅力が皆さまに伝わった結果だと感じており、飼い主冥利に尽きます。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「うわぁあ！！！ お口のもちゃもちゃの部分大好きなんです ！！ やばい！！可愛すぎて何回も再生してますwww」

「こ、これはペットカメラの完全上位互換 」

「愛犬にとっては、新しい『動く友達』がやってきた感覚かもしれませんね（笑）。ゴールデンレトリバーの大きな体と、健気に動き回る掃除機のサイズ感のギャップを想像して、思わず口角が上がってしまいました！」



など数々の絶賛が寄せられた今回の投稿。今後もロボット掃除機による撮影シリーズを期待したい。



なお北関東の鷹さんは現在、ペットの健康の記録をもっと楽につけたいという想いからアプリ「うちの子けんこう手帳」を開発中。日記・写真を簡単に記録でき、体重・通院・ワクチンの健康管理から、明細書のAI読み取り機能、AI健康相談機能など盛りだくさんの内容で、完成時にはXアカウント「うちの子けんこう手帳」（@uchinokolog）で発表するということ。ご興味ある方はぜひチェックされたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）