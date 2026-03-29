「最悪の大惨事だ…」コートジボワールに０−４惨敗の韓国代表に母国メディアが辛辣批評！「Ｗ杯本番へ深刻な不安」「プランＡの３バックが崩壊した」
現地３月28日、英国ミルトンキーンズで開催された国際Ａマッチで韓国代表はコートジボワール代表と対戦。ワールドカップ本大会を見据えた３バック布陣で臨んだが、その肝心の守備が崩壊して０−４の惨敗を喫した。終盤はソン・フンミン、イ・ガンインら主軸を矢継ぎ早に投入したが混乱は止まらず、大きな課題を残す結果となっている。
韓国メディア『スターニュース』は「お粗末なテストマッチとなった。３バックが崩壊するなか、深刻な不安に苛まれる。このままではワールドカップ史上最悪の惨事が待ち受ける」と危機感を募らせた。そのうえで「ホン・ミョンボ監督はワールドカップで強豪と戦うことを踏まえ、本来の４バックではなくプランＡとして３バックを採用した。だが、結果は散々。南アフリカを想定したゲームで相手の個人スキル（スピードとフィジカル）に、韓国の選手たちが太刀打ちできなかった。キム・ミンジェは奮闘したが、ひとりで支え切るには限界がある」と吐き捨てた。
さらに同メディアは「４失点は言い訳できない。この失点数は2021年のブラジル戦（０−５の敗戦）以来の多さだ。韓国サッカー史上1000試合目のＡマッチという節目の舞台が、文字通りの最悪の大惨事となったのである」と嘆き、「攻撃面では３度もシュートがポストに当たる不運もあった。しかし運の問題だけでは片づけられず、守備の連携ミスとスペース管理の甘さが致命的だった。このままでは、本大会でさらに手厳しい惨敗を招く恐れがある」と警鐘を鳴らした。
韓国はワールドカップ本大会でグループＡに組み込まれ、メキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ勝者（デンマークvsチェコの勝者）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国メディア『スターニュース』は「お粗末なテストマッチとなった。３バックが崩壊するなか、深刻な不安に苛まれる。このままではワールドカップ史上最悪の惨事が待ち受ける」と危機感を募らせた。そのうえで「ホン・ミョンボ監督はワールドカップで強豪と戦うことを踏まえ、本来の４バックではなくプランＡとして３バックを採用した。だが、結果は散々。南アフリカを想定したゲームで相手の個人スキル（スピードとフィジカル）に、韓国の選手たちが太刀打ちできなかった。キム・ミンジェは奮闘したが、ひとりで支え切るには限界がある」と吐き捨てた。
さらに同メディアは「４失点は言い訳できない。この失点数は2021年のブラジル戦（０−５の敗戦）以来の多さだ。韓国サッカー史上1000試合目のＡマッチという節目の舞台が、文字通りの最悪の大惨事となったのである」と嘆き、「攻撃面では３度もシュートがポストに当たる不運もあった。しかし運の問題だけでは片づけられず、守備の連携ミスとスペース管理の甘さが致命的だった。このままでは、本大会でさらに手厳しい惨敗を招く恐れがある」と警鐘を鳴らした。
韓国はワールドカップ本大会でグループＡに組み込まれ、メキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフ勝者（デンマークvsチェコの勝者）と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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