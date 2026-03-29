佐々木希、カズレーザー、久本雅美がドラマ『月夜行路』ゲストキャストに決定
波瑠と麻生久美子がダブル主演する4月8日スタートのドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第1話に佐々木希とカズレーザー（メイプル超合金）、4月15日放送の第2話に久本雅美がゲスト出演することが発表された。
【写真】『月夜行路』#1にゲスト出演するカズレーザー（メイプル超合金）
本作は、謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる文学ロードミステリー。
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子（麻生久美子）。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは―まさかの殺人事件。
夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…。ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひもといていく。
佐々木希は、女性とともに死亡しているのが見つかった男性の妻・生島愛子を演じる。死亡した男女はダブル不倫の末の心中と見られ、涼子（麻生久美子）は不倫の末に夫に先立たれた愛子をおもんぱかるが、ルナ（波瑠）は…。
カズレーザー（メイプル超合金）は、おなじみの金髪、真っ赤な衣装での登場となる。はたしてどんなシーンにどんな役で出演するのか？
そして、第2話に出演する久本雅美は、呉服屋・佐藤商会の店主、佐藤頼子を演じる。カズトを探して佐藤商会を訪れたルナと涼子だが、白杖（はくじょう）を手にした頼子に「一見さんはお断り」と追い返されてしまう…。
水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、日本テレビ系にて4月8日より毎週水曜22時放送。
※佐々木希＆久本雅美のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々木希
初めに台本を読ませていただいた時、自然と涙がこぼれ、胸が痛くなりました。
演じさせていただいた生島愛子という女性の人生を考えると、うまく言葉にできません。
現場では、主演の波瑠さんと麻生久美子さんがつくり出す優しい空気感に支えられました。
気さくにお話ししてくださり、素敵な現場に参加させていただけたことを嬉しく思います。
是非、ご覧いただけたら嬉しいです。
■久本雅美
愛するご主人が亡くなった後、店をしっかりと受け継いで頑張っている、呉服屋の女主人・頼子を演じます。
台本を読んで、文学作品を鍵にいろんな事件を解決していくというストーリーがとても面白いと思いました。どうなるんだろう？と、自分の役に自分でびっくりしながら読みました。
また、頼子は大阪弁の役で、舞台では大阪弁の役はやってますが、ドラマで大阪弁を話すのは久しぶりで、しかも大阪の上品なおばあちゃん。皆さんにどんなふうに見ていただけるか、すごく楽しみにしています。まぁ、私は生まれも育ちもフランスなんですけど……（笑）。
ワクワクドキドキしながら見ていただけたら嬉しいです。
私もボケずに頑張っていますので（笑）、ぜひ最後までお楽しみください！
【写真】『月夜行路』#1にゲスト出演するカズレーザー（メイプル超合金）
本作は、謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる文学ロードミステリー。
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子（麻生久美子）。45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）。ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが、そこで待ち受けていたのは―まさかの殺人事件。
佐々木希は、女性とともに死亡しているのが見つかった男性の妻・生島愛子を演じる。死亡した男女はダブル不倫の末の心中と見られ、涼子（麻生久美子）は不倫の末に夫に先立たれた愛子をおもんぱかるが、ルナ（波瑠）は…。
カズレーザー（メイプル超合金）は、おなじみの金髪、真っ赤な衣装での登場となる。はたしてどんなシーンにどんな役で出演するのか？
そして、第2話に出演する久本雅美は、呉服屋・佐藤商会の店主、佐藤頼子を演じる。カズトを探して佐藤商会を訪れたルナと涼子だが、白杖（はくじょう）を手にした頼子に「一見さんはお断り」と追い返されてしまう…。
水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』は、日本テレビ系にて4月8日より毎週水曜22時放送。
※佐々木希＆久本雅美のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々木希
初めに台本を読ませていただいた時、自然と涙がこぼれ、胸が痛くなりました。
演じさせていただいた生島愛子という女性の人生を考えると、うまく言葉にできません。
現場では、主演の波瑠さんと麻生久美子さんがつくり出す優しい空気感に支えられました。
気さくにお話ししてくださり、素敵な現場に参加させていただけたことを嬉しく思います。
是非、ご覧いただけたら嬉しいです。
■久本雅美
愛するご主人が亡くなった後、店をしっかりと受け継いで頑張っている、呉服屋の女主人・頼子を演じます。
台本を読んで、文学作品を鍵にいろんな事件を解決していくというストーリーがとても面白いと思いました。どうなるんだろう？と、自分の役に自分でびっくりしながら読みました。
また、頼子は大阪弁の役で、舞台では大阪弁の役はやってますが、ドラマで大阪弁を話すのは久しぶりで、しかも大阪の上品なおばあちゃん。皆さんにどんなふうに見ていただけるか、すごく楽しみにしています。まぁ、私は生まれも育ちもフランスなんですけど……（笑）。
ワクワクドキドキしながら見ていただけたら嬉しいです。
私もボケずに頑張っていますので（笑）、ぜひ最後までお楽しみください！