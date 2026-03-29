「グラスゴーだからかな？」「粋なことするやん」28歳FWがスコットランド戦で主将に抜擢！「大役だな」など反響
森保一監督率いる日本代表は現地３月28日、国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
この一戦で、キャプテンマークを巻くのは、スコットランドのグラスゴーに本拠地を置くセルティックでプレーする前田大然だ。
28歳FWの主将抜擢に、SNS上ではファンから「グラスゴーだからかな？」「前田大然キャプテンはアツいな」「粋なことするやん」「前田がキャプテン！？」「楽しみ！」「スコットランドだからか？」「まさかの前田がキャプテン」「大役だな」といった声が上がっている。
なお、試合は日本時間の29日午前２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集！
日本のスタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
20 佐野航大（NEC／オランダ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
この一戦で、キャプテンマークを巻くのは、スコットランドのグラスゴーに本拠地を置くセルティックでプレーする前田大然だ。
28歳FWの主将抜擢に、SNS上ではファンから「グラスゴーだからかな？」「前田大然キャプテンはアツいな」「粋なことするやん」「前田がキャプテン！？」「楽しみ！」「スコットランドだからか？」「まさかの前田がキャプテン」「大役だな」といった声が上がっている。
なお、試合は日本時間の29日午前２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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