あの、父親の経歴に鶴瓶も驚き「そんなん言うてええの？」 これまで語らなかった“個人情報”が明らかに
アーティスト・タレントのあのが27日放送のTBS系トーク番組『A-Studio+』（毎週金曜 後11：00）に出演。これまで語ってこなかったという自身の“個人情報”について語った。
【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服
番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。
鶴瓶から音楽活動のきっかけを尋ねると、あのは「父がバンドマンで。もともと」と告白。思わず鶴瓶も「そんなん言うてええの？個人情報」とツッコむと、あのは「言っちゃダメとか思ったけど、いいです。『A-Studio+』は」とはにかんだ。
あのは「家にギターがあったり、ロックが流れてたりっていう。（影響は）あって」と語る一方、苦手意識も同時に感じていたという。あのは「ぶっちゃけて言うと、運動部だったんで、音楽は苦手だった」と明かし、運動神経については「いいです！」と自信たっぷりに答えた
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番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かした。
あのは「家にギターがあったり、ロックが流れてたりっていう。（影響は）あって」と語る一方、苦手意識も同時に感じていたという。あのは「ぶっちゃけて言うと、運動部だったんで、音楽は苦手だった」と明かし、運動神経については「いいです！」と自信たっぷりに答えた