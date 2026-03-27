国内最大級のモーターサイクルイベント「東京モーターサイクルショー2026」が27日、東京ビッグサイトでスタートした（27日～29日）。会場ではバイクやバイク用品だけでなく、バイク好きの著名人や美女コンパニオンたちがイベントを彩った。



【写真】バイク好きだったっけ!?来場した意外な有名人

ブース中央にある特設ステージでは、AKB48の元メンバーで、タレント・グラビアアイドルの平嶋夏海がオープニングアクトを開催。平嶋は大型免許を所持しており、イタリアの老舗バイクメーカー・MOTO GUZZIの「V7 III Racer 10th ANNIVERSARY」とホンダ「VTR250」の2台を所有していることを公表している。13時の一般観覧スタート前には「東京モーターサイクルショースタートです！皆さん楽しんで下さい！」と大きな声で開会宣言を行った。



元暴走族の総長で、言わずと知れたバイク好き芸人であるバットボーイズ・佐田正樹は吉本興業ブースに登場。ファンに対してサイン対応やグッズの販売を行っていた。



その他にも熊本県のPRマスコットキャラクター・くまモンや、お笑い芸人のゴー☆ジャスが来場。各企業ブースではスタイル抜群の美女たちがバイクと同じく輝きを放っていた。



（よろず～ニュース編集部）