大野智が主役だと感じる「嵐の楽曲」ランキング！ 『truth』を抑えた圧倒的1位は？
2026年5月31日で活動を終了すると発表し、現在はラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』を開催中の嵐。国民的人気を誇るアイドルグループで、これまで発表した楽曲も多くの人に愛されてきました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、大野智さんにスポットを当てたランキングです。
それでは、「大野智が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。
【5位までの全ランキング結果を見る】
大野さんは、『魔王』で連続ドラマ初主演を果たし、楽曲もファンにとって印象深い作品となっています。ミュージックビデオでも格好いい大野さんのダンスを堪能でき、いまでも色あせない名曲です。
回答者からは、「主演ドラマの主題歌だし、ソロパートが目立ってるから」（30代女性／大阪府）、「大野智の伸びやかな高音と安定した歌唱力が特に映える構成」（50代男性／青森県）、「大野くんの声がキレイだなと思った楽曲」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
スリリングな編曲が楽しめる作品で、大野さんの美声が聞けるソロパートも魅力の一曲。ミュージックビデオでも、大野さんが中心となって踊るダンスがクールで格好良く、ファンから高い評価を得ている作品です。
回答者からは、「MVでのソロのダンスシーンの印象が強いです」（40代女性／埼玉県）、「ダンス、歌共に大野くんらしさがあるので」（30代女性／東京都）、「サビの高音も印象的で、パフォーマンス全体を大野さんが引っ張っていると感じます」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、大野智さんにスポットを当てたランキングです。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：『truth』／65票2位は『truth』でした。2008年8月20日に発売された通算23枚目となるシングルです。大野さんが主演を務めたドラマ『魔王』（TBS系）の主題歌で、ダークな悲しみを歌った作品となり話題を集めました。
大野さんは、『魔王』で連続ドラマ初主演を果たし、楽曲もファンにとって印象深い作品となっています。ミュージックビデオでも格好いい大野さんのダンスを堪能でき、いまでも色あせない名曲です。
回答者からは、「主演ドラマの主題歌だし、ソロパートが目立ってるから」（30代女性／大阪府）、「大野智の伸びやかな高音と安定した歌唱力が特に映える構成」（50代男性／青森県）、「大野くんの声がキレイだなと思った楽曲」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：『Monster』／177票1位に選ばれたのは『Monster』でした。2010年5月19日に発売された通算30枚目のシングルで、大野さんが主演を務めたドラマ『怪物くん』（日本テレビ系）、映画『映画 怪物くん』の主題歌です。
スリリングな編曲が楽しめる作品で、大野さんの美声が聞けるソロパートも魅力の一曲。ミュージックビデオでも、大野さんが中心となって踊るダンスがクールで格好良く、ファンから高い評価を得ている作品です。
回答者からは、「MVでのソロのダンスシーンの印象が強いです」（40代女性／埼玉県）、「ダンス、歌共に大野くんらしさがあるので」（30代女性／東京都）、「サビの高音も印象的で、パフォーマンス全体を大野さんが引っ張っていると感じます」（40代男性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)