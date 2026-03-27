

左から林修、Mr.Children桜井和寿(C)MBS

「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット放送）3月29日（22時20分〜）放送の＜インタビュアー 林修＞は前回に引き続き、Mr.Childrenの桜井和寿が登場。数々のヒットドラマ・映画の主題歌を生み出してきた桜井が“主題歌を作る時に大切にしていること”とは？

桜井がバンドメンバーに楽曲を初めて披露する瞬間の貴重映像も公開。

今回のインタビューに先駆け、これまでにリリースされたMr.ChildrenのライブDVD23本、トータル73時間の映像を番組スタッフが全てチェック。そこから割り出された“ミスチルあるある”、さらにはライブへの想いにも迫る。現代文講師・林修による、新アルバム「産声」の歌詞分析も。

1990年代・2000年代・2010年代と３年代にわたりアルバムミリオンを達成し、話題のドラマ「リブート」主題歌『Again』も収録された最新アルバム「産声」が3月25日にリリースされるなど、第一線で活躍し続けるMr.Children。今回は、その国民的バンドを率いる桜井和寿が自身の作詞・作曲術とライブやバンドへの想いをじっくり語った。

まずは桜井の作詞・作曲術に林修が迫る。代表曲の一つ、『Sign』の制作秘話をきっかけに、話題は“ミスチルの歌詞”の核心へ…。曲作りにおいて桜井が20代の頃から意識してきた思いを“共感性”というキーワードからひもといていく。

実は、桜井が作詞・作曲する中で大切にしているものの一つが、メンバーのリアクションだという。番組では、生み出されたばかりの曲を桜井が自らギターで弾き語り、バンドメンバーに初披露する瞬間の映像を公開。奇跡の瞬間を収めた貴重な姿をノーカットで放送する。

そして、年間で日本一の観客動員数を記録したこともある超モンスターバンド、Mr.Childrenのライブの魅力にも迫る。

73時間に及ぶ公式ライブ映像から割り出した、ファンならきっと心当たりのある“ミスチルライブあるある”に込められた桜井の率直な思いを本人に直撃。「ライブが好きではなかった」という桜井がライブの魅力に目覚めたきっかけについても明かされる。一方、現代文講師の顔も持つ林は「空也上人」「平熱」など新アルバム『産声』収録曲を分析。そこから、歌詞を星座にたとえる桜井ならではの作詞観が浮かび上がる。

そんな国民的バンドのこれからを、桜井が打ち明ける。“大好きな音楽を続けるため”デビュー当時から強く意識してきた“戦略”とは？

そこには、ミュージシャンとして音楽とともに生きる桜井の、確固たる信念があった――。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年3月29日（日）22時20分~23時14分◆出演者[ＭＣ]

林修、大政絢[ゲスト]

河井ゆずる、木嶋真優、澤部佑、重岡大毅（WEST.）、竹内由恵、中島健人＜50音順＞ [VTR出演]

桜井和寿（Mr.Children）