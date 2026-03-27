「選抜高校野球・準々決勝、大阪桐蔭４−３英明」（２７日、甲子園球場）

大阪桐蔭が激闘を制し、２３年以来３年ぶりの４強入りを果たした。西谷監督は歴代単独トップをさらに更新する甲子園７４勝目となった。

西谷監督は「本当に苦しい試合ばかりで体がもたないが、みんな一生懸命やっている結果。守りのミスがたくさん出てしまって、どれだけ修正して粘っていくか」と振り返った。

３−３の同点で迎えた八回に、３番内海が四球を選ぶと、続く４番谷渕がバントの構えを見せながら、バスターエンドランで二塁打を放ち、無死二、三塁の好機をつくり、５番藤田がセンターへの犠飛で勝ち越した。

指揮官は「バントのサインだったんですけど、内野の動きみて、打たした方が展開があるかなと」と語り、３安打１本塁打２打点という４番の働きを「いいところで打ってくれた」と称賛した。

谷渕も「最初バントのサインが出てたんですけど、１球ストライク取って、ボール取って、そこからバスターになって、ここで決めたらゲームの大きく動くところなので、しっかり４番としても場面によってのバッティングというのを意識してできました。ずっと練習でもバスターエンドランというのはやっていたので、よっしゃこいみたいな感じでした」と、充実した表情で振り返った。