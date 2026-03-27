イケメンRIZIN王者、ギャルモデルに宿泊デートで“寝起きキス”にスタジオ大興奮
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話が25日に放送。第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”へ向かった。
【写真】これは落ちる…！ ギャルモデルにイケメン格闘家が寝起きキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名したのは、格闘家・たいじゅ。ホテルのバルコニーから「やっほー」と嬉しそうにたいじゅを迎えたせいなの姿に、スタジオのせいやは「一番恋多き男かも」とたいじゅのモテっぷりに驚きの声をもらす場面もありました。ホテルの部屋で2人きりになり、たいじゅに髪を乾かしてもらう甘い時間を過ごしたせいなは、「まりやさんに取られたくない」「まりやさんよりせいなの方がたいじゅ君のこと好き」と、ライバルへの焦燥感と一途な思いを伝える。
その後、部屋の明かりを消してベッドに入ると、せいなは「後ろからギューしてほしい」とバックハグをおねだり。さらに翌朝、同じベッドで目覚め、「寂しい、戻りたくない」と名残惜しそうにもらすせいなの頬に、たいじゅは優しく寝起きのキスを落とす。この甘すぎる展開に、スタジオMC陣も「かわいい」「幸せそう」と大興奮で見守っていた。
『ラブパワーキングダム2』第7話はABEMAにて1週間見逃し配信。
【写真】これは落ちる…！ ギャルモデルにイケメン格闘家が寝起きキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
その後、部屋の明かりを消してベッドに入ると、せいなは「後ろからギューしてほしい」とバックハグをおねだり。さらに翌朝、同じベッドで目覚め、「寂しい、戻りたくない」と名残惜しそうにもらすせいなの頬に、たいじゅは優しく寝起きのキスを落とす。この甘すぎる展開に、スタジオMC陣も「かわいい」「幸せそう」と大興奮で見守っていた。
『ラブパワーキングダム2』第7話はABEMAにて1週間見逃し配信。