≪池袋・ポケセン女性店員殺害≫被害者は「弟妹想いのお姉ちゃん」…容疑者は「もう近づきません」と宣言し罰金80万円支払うも…「また」起きてしまった凶悪ストーカー事件

東京・池袋のサンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で３月26日夜、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）＝東京都八王子市＝が大勢の客やスタッフらの目の前で刺殺された事件。世界的な人気キャラクターショップで起きた衝撃とは別に、その場で自ら命を絶った犯人がストーカー男だったことで「またか」という絶望感が広がった。全国で近年頻発するストーカー殺人はもはや、警察の力では防ぐことはできないのか。

（画像）「また起きてしまった」昨年、一昨年と起きたストーカー凶悪事件の加害者と、命を落とした被害女性。廣川容疑者の自宅も

３月12日までに同署が3回連絡したが「異常ありません」と報告を受けていた

調べによると2人は2023年12月ごろにアルバイト先で知り合い、2024年10月から交際するようになったが、2025年7月ごろには関係を解消した。

そして同12月25日に春川さんが「別れた元彼がつきまとってくる」と警視庁八王子署に相談していた。相談を受理した同署は同日中に被害者宅付近をうろついていた廣川容疑者を発見しその場で確保、強い執着と危険性を認めたため令状請求のうえストーカー規制法違反容疑で通常逮捕し、果物ナイフ一本を押収した。

今年１月15日には春川さんを盗撮したとして性的姿態等撮影処罰法違反容疑で再逮捕したが、同29日に禁止命令を実施したうえ同30日、略式起訴で罰金80万円を支払い釈放された。

釈放後、春川さんは実家に避難し、３月12日までに同署が3回連絡したが「異常ありません」と報告を受けていたという。禁止命令に対し、廣川容疑者は「もう近づきません」と宣言、受領書に署名したというが、それから2ヶ月も経たないうちに凶行に及んだ。

こうした執拗なストーカー男による女性の殺害は近年、後を経たない。昨年の大晦日の夜、茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性（当時31歳）が殺害された事件では、元交際相手の会社員・大内拓実容疑者（28）が殺人容疑で逮捕・起訴された。

同容疑者はプレゼントのぬいぐるみに仕込んだ発信機などで被害者の自宅を割り出し、被害者の車にも発信機を仕掛けるなど常軌を逸したストーカー行為を行い、ストーカー規制法違反容疑でも再逮捕された。

昨年発覚した川崎での殺人事件では、川崎臨港署に何度も助けを求めていた当時21歳の被害女性が行方不明になった後も警察は事件扱いせずに放置した。その後、ストーカー男の自宅の床下から2025年4月に他殺体で見つかるという最悪の経過をたどり、神奈川県警が公式に謝罪、関係者が大量処分された。

週末になると家族そろって食料品の買い物に…

2024年5月には東京都新宿のタワーマンション敷地内で住人の女性（当時25歳）が、かつて経営していたキャバクラ店の常連客の中年男に刺殺された。男は「女性と結婚できる」と思い込み、所有していた高級車や希少なレーサー仕様バイクを売却して貢いだ末に起こした事件だった。

2023年6月には横浜市内のマンションで当時18歳の女子大生が元交際相手に刺されて死亡、同年1月には福岡市の博多駅前の路上で会社員の女性（当時38）が元交際相手に刺されて死亡した事件も起こった。いずれも被害者はストーカー事案として警察に相談していたが、事件を防げなかった。

また、被害者はストーカーとして相談していないが、今年1月愛知県豊田市の女性会社員（当時42歳）が殺害後に自宅に放火された事件や、昨年7月に静岡県浜松市のガールズバーで店長と店員の女性2人が常連客に刺殺された事件も「憎悪型」ストーカー事件に分類されるといえる。

今回、被害に遭った春川さんの実家近くに住む70代の女性は、取材に対しこう語った。

「もえ（萌衣）ちゃんは礼儀正しくて、明るくて、小さい頃からうちの前の通りでよくバスケットボールなんかをして遊んでいました。3人きょうだいの一番上の子で、弟と妹の面倒見も良くて、よく一緒におつかいに出掛けていましたよ。ご両親もしっかりした方で、週末になると家族そろって食料品やらの買い物に行っては、みんなで荷物を運んでいました」

近くに住む70代男性は、春川さん宅の近くに若い男性が立っているのを見かけたことがあるという。

「パッと見は学生さんかなという感じで、萌衣ちゃんとも一緒に歩いているところを見かこともあるので彼氏かなと思っていました。去年の年末だったかどうかははっきりしませんが…」

またしても防げなかったストーカー殺人。再発防止の手がかりは、どこにあるのか。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班