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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【デリカD:5】ここに付く!?最強スマホホルダー見つけた」と題した動画を公開した。デリカYouTuberのばも氏が、デリカD:5の悩みの種である「スマホ置き場問題」を解決する、画期的なアイテムとその活用法を紹介している。



動画冒頭、ばも氏はデリカD:5について「コンソールが小さかったりとかして物を置く場所がない」と指摘。ナビや音楽再生、さらにはライブ配信などでスマートフォンを多用する自身にとって、スマホホルダーの適切な設置場所は重要な課題であると語る。



そこで今回目を付けたのが、CARTIST製の「トヨタ ハイエース 200系」用として販売されている、アシストグリップの根本に取り付けるタイプのスマホホルダーだ。事前に販売元へ確認し、ハイエース用がデリカにも使えるという回答を得たと明かし、実際にデリカD:5の助手席側アシストグリップへの取り付け検証を開始する。



作業は非常にシンプルで、六角レンチで既存のネジを外し、ホルダー付属の長めのボルトとスペーサーを用いて共締めするだけ。ばも氏は「工具もいらないし、この無骨な感じが良い」と、そのデザイン性と手軽さを高く評価。マグネット式のマウントにスマートフォンを取り付けると、「これ良くない？邪魔にならない場所を選べる」と、自由自在な角度調整機能を絶賛した。



さらに、ばも氏ならではの視点として、スマートフォンを取り付けてインカメラを起動。「これいいじゃん」「面白い画角になってる」と、ライブ配信や車内撮影における実用性の高さも実証した。



単なる便利グッズの紹介にとどまらず、他車種用パーツの流用という独自のアイデアで、デリカD:5の快適性を大きく向上させる有益なレポートとなっている。車種の垣根を越えたアイテム選びの視点は、多くのユーザーにとって車内空間を工夫する際の大きなヒントとなるだろう。