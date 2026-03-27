「今回こそW杯へ！」「勝ったけど…」イタリアの決勝進出に歓喜の一方で…母国ファンから厳しい指摘も「もっと点が取れるはずだ」「ドンナルンマの足もとが心配」【欧州予選PO準決勝】
現地３月26日、北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝で、イタリアが北アイルランドを２−０で下し、決勝進出を果たした。
イタリアは序盤から主導権を握るも、相手の堅守に苦しみ前半は無得点。もどかしい時間が続いたが、56分にサンドロ・トナーリが鮮やかなミドルで均衡を破ると、80分にはモイゼ・ケーンが追加点。試合を決定づけた。
試合後、SNS上ではイタリアファンから「最高だ！」「今回こそワールドカップへ！」「あとはファイナルだ」「世界へ連れて行ってくれ！」と歓喜の声が上がる一方、「勝ったけど、まだまだ足りない」「まだ改善すべき点がたくさんあることを忘れてはいけない」「ドンナルンマの足もとが心配」「もっと点が取れるはずだ」と冷静な意見も。「トナーリ、なんて選手だ」「次は命がけで戦おう」といった期待も広がっている。
悲願の本大会出場へ、アズーリはあと１勝に迫った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イタリアは序盤から主導権を握るも、相手の堅守に苦しみ前半は無得点。もどかしい時間が続いたが、56分にサンドロ・トナーリが鮮やかなミドルで均衡を破ると、80分にはモイゼ・ケーンが追加点。試合を決定づけた。
試合後、SNS上ではイタリアファンから「最高だ！」「今回こそワールドカップへ！」「あとはファイナルだ」「世界へ連れて行ってくれ！」と歓喜の声が上がる一方、「勝ったけど、まだまだ足りない」「まだ改善すべき点がたくさんあることを忘れてはいけない」「ドンナルンマの足もとが心配」「もっと点が取れるはずだ」と冷静な意見も。「トナーリ、なんて選手だ」「次は命がけで戦おう」といった期待も広がっている。
悲願の本大会出場へ、アズーリはあと１勝に迫った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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