【実録】「親の1億」をアテにした50歳放蕩息子の末路。父による10年越しの“合法的”報復で消えた遺産
親の資産1億円をあてに、介護を放棄し不義理を続けた息子。ところが父の死後、想定外の事態に直面することに……。
『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）から一部抜粋し、親の介護を手伝わずに破産した男性の事例について紹介します。親不孝な息子への遺産を徹底的に排除した、ある家族の崩壊と結末とは。
【画像】スーパーの「買い物カゴ」で分かる
それでも男性に焦りはなかった。
心の奥底に「いつか親の遺産が手に入る」という思いがあったからだ。実際、男性の両親は1億円を優に超える資産を持っていた。
男性は末っ子で、姉と兄がいた。
母親が末期がんを患ったとき、末っ子は実家に帰ることも、お見舞いに行くこともなかった。亡くなったときも、葬儀の準備を手伝うこともなく、すべてを姉たちに任せた。それでいて葬儀中は寿司を食い散らし、酔っぱらっていた。
遺骨をお墓に入れる際も、末っ子は欠席した。
こうした一連の振る舞いに対し、父親は苦々しく思っていた。
その後、父親は脳梗塞を発症する。命に別条はなかったが、運動障害などの後遺症が残った。この事態に、3人の兄弟姉妹は「当番制にして、協力し合って介護をしていこう」と話し合った。
末っ子も「わかった」とは言ったものの、当番の日になると、「忙しくて……」と言って、実家には帰らなかった。
「俺は、あいつ（末っ子）には遺産をやらん。冗談じゃない」
こうした気持ちを父親が抱いたのは、ここまで触れてきた両親に対する不義理のほか、もう一つ大きな理由があった。
末っ子は30代くらいまで、母親にお金を無心し、断られると暴力を振るっていたのだ。父親は、そのことを知らなかった。母親が末期がんになったとき、夫に、初めて打ち明けたのだった。
そこで父親は、長女と夫、夫の両親、長男と妻、妻の両親、長女の子供1人、長男の子供1人の合計10人に対して、暦年贈与をスタートさせた。
暦年贈与とは、受贈者1人につき、年110万円までなら贈与税が発生しない生前贈与の仕組み。贈与する側は、1年に何人に贈与しても構わない。受贈者は、法定相続人だけではなく、誰でもOKだ。
この仕組みを使って、父親は10年にわたって、合計1億1000万円のお金を動かし、暦年贈与はストップした。
数百万円の貯蓄は、ほぼゼロになった。すべては末っ子への敵討ちのためだ。
そして、父親は老衰で亡くなった。
末っ子は、葬儀にやってくるも、どこかウキウキしている様子であった。「やっと遺産が手に入る」と思ったからであろう。
葬儀後、「相続しようぜ」と言ってきた末っ子に、兄がすべての事情を話した。
「親父の貯蓄は数万円で、あとは自宅だけだ。俺たちは自宅はいらないから、お前が相続していいよ。あと、お前とは縁を切るんで」――。
末っ子は、すぐに自宅を売却しようと不動産会社を訪れた。その査定額は、200万円であった。
その時点で800万円ほどの借金があった末っ子は、もはやお金のあてがないことに、途方に暮れることとなった。そして、破産した。
しかし、親も生身の人間である。親不孝者の子供に対して、「絶対に遺産は渡さない」と考えたとしても何ら不思議はない。
今回のように、暦年贈与をする、あるいは遺言書に「末っ子には譲らない」と書くなど、特定の人物への遺産を減らそうと画策することは、それほど珍しいことではない。
親に対して不義理を働けば、今回の末っ子のように罰を受けることがあると覚えておきたい。
それだけに、ちゃんと親孝行をして良好な関係を構築すべきだ。
・親への不義理を繰り返すと罰を受ける！
・今すぐ親孝行をせよ！
永峰 英太郎（ながみね・えいたろう）プロフィール
1969年、東京生まれ。明治大学政治経済学部卒業。業界紙記者、夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリー。企業ルポ、人物ルポなどを得意とする。主な著書に『日本の職人技』『「農業」という生き方』（アスキー新書）、『カメラど素人が、プロのカメラマンに撮影のテクニックを教わってきました。』（技術評論社）などがある。
(文:永峰 英太郎)
『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）から一部抜粋し、親の介護を手伝わずに破産した男性の事例について紹介します。親不孝な息子への遺産を徹底的に排除した、ある家族の崩壊と結末とは。
親への不義理を続けた放蕩息子都内に住む50歳の男性は、実家（栃木県日光市）にはまったく帰省することのない放蕩息子であった。大学を出たものの、仕事は長続きせず、転職を繰り返していた。そのため、いつもお金には苦労していた。
それでも男性に焦りはなかった。
心の奥底に「いつか親の遺産が手に入る」という思いがあったからだ。実際、男性の両親は1億円を優に超える資産を持っていた。
男性は末っ子で、姉と兄がいた。
母親が末期がんを患ったとき、末っ子は実家に帰ることも、お見舞いに行くこともなかった。亡くなったときも、葬儀の準備を手伝うこともなく、すべてを姉たちに任せた。それでいて葬儀中は寿司を食い散らし、酔っぱらっていた。
遺骨をお墓に入れる際も、末っ子は欠席した。
こうした一連の振る舞いに対し、父親は苦々しく思っていた。
その後、父親は脳梗塞を発症する。命に別条はなかったが、運動障害などの後遺症が残った。この事態に、3人の兄弟姉妹は「当番制にして、協力し合って介護をしていこう」と話し合った。
末っ子も「わかった」とは言ったものの、当番の日になると、「忙しくて……」と言って、実家には帰らなかった。
父が選んだ10年越しの報復ある日、姉が実家に帰ると、父親は、こう告げた。
「俺は、あいつ（末っ子）には遺産をやらん。冗談じゃない」
こうした気持ちを父親が抱いたのは、ここまで触れてきた両親に対する不義理のほか、もう一つ大きな理由があった。
末っ子は30代くらいまで、母親にお金を無心し、断られると暴力を振るっていたのだ。父親は、そのことを知らなかった。母親が末期がんになったとき、夫に、初めて打ち明けたのだった。
そこで父親は、長女と夫、夫の両親、長男と妻、妻の両親、長女の子供1人、長男の子供1人の合計10人に対して、暦年贈与をスタートさせた。
暦年贈与とは、受贈者1人につき、年110万円までなら贈与税が発生しない生前贈与の仕組み。贈与する側は、1年に何人に贈与しても構わない。受贈者は、法定相続人だけではなく、誰でもOKだ。
この仕組みを使って、父親は10年にわたって、合計1億1000万円のお金を動かし、暦年贈与はストップした。
査定額200万円で待つ自己破産こうして父親の財産は、数百万円の貯蓄と、資産価値のほぼない自宅だけとなった。末っ子以外の子供や家族にたっぷり財産を分けた父親は、不自由な身体でありながら、頻繁に1人旅をして日本中を巡った。
数百万円の貯蓄は、ほぼゼロになった。すべては末っ子への敵討ちのためだ。
そして、父親は老衰で亡くなった。
末っ子は、葬儀にやってくるも、どこかウキウキしている様子であった。「やっと遺産が手に入る」と思ったからであろう。
葬儀後、「相続しようぜ」と言ってきた末っ子に、兄がすべての事情を話した。
「親父の貯蓄は数万円で、あとは自宅だけだ。俺たちは自宅はいらないから、お前が相続していいよ。あと、お前とは縁を切るんで」――。
末っ子は、すぐに自宅を売却しようと不動産会社を訪れた。その査定額は、200万円であった。
その時点で800万円ほどの借金があった末っ子は、もはやお金のあてがないことに、途方に暮れることとなった。そして、破産した。
破産しないために親が亡くなったら、その財産は子供が引き継ぐことになる。そのため、今回のケースの末っ子のように、相当な額を相続できると期待している子供も少なくないだろう。それは別に悪いことではない。
しかし、親も生身の人間である。親不孝者の子供に対して、「絶対に遺産は渡さない」と考えたとしても何ら不思議はない。
今回のように、暦年贈与をする、あるいは遺言書に「末っ子には譲らない」と書くなど、特定の人物への遺産を減らそうと画策することは、それほど珍しいことではない。
親に対して不義理を働けば、今回の末っ子のように罰を受けることがあると覚えておきたい。
それだけに、ちゃんと親孝行をして良好な関係を構築すべきだ。
ポイント・遺産相続額を減らす手段は多くある！
・親への不義理を繰り返すと罰を受ける！
・今すぐ親孝行をせよ！
永峰 英太郎（ながみね・えいたろう）プロフィール
1969年、東京生まれ。明治大学政治経済学部卒業。業界紙記者、夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリー。企業ルポ、人物ルポなどを得意とする。主な著書に『日本の職人技』『「農業」という生き方』（アスキー新書）、『カメラど素人が、プロのカメラマンに撮影のテクニックを教わってきました。』（技術評論社）などがある。
(文:永峰 英太郎)