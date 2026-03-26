２６日、石油の「国家備蓄」の放出が始まりました。またガソリン「補助金」も補助額が２６日から上がり、県内では早速値下げが始まっています。

午前１１時ごろ、愛媛県今治市で石油の「国家備蓄」の放出が始まり、タンクからパイプを通じて隣接する石油元売り企業に送られました。政府は国内消費の１カ月分に相当する約８５０万キロリットルを１１カ所の基地から順次放出する方針です。

木庭行人記者「こちらのガソリンスタンドではきょうからガソリンの価格がさらに値下げされます」

また、２６日から政府は、１９日から支給を再開した「ガソリン補助金」を１リットルあたり約１８円増額しました。

利用者「娘が大学進学で引っ越しをする。この車で色々荷物を運ばないといけないのでちょうどガソリンが安くなったタイミングで非常にありがたい」「消費者としてはありがたいが、この先備蓄の減り方とかも心配なのでバランスを考えないといけない」「あまり税金を入れすぎるのはどうかなと（政府が）省エネしてくださいと言う方がいいような気がする」

山崎本社 総合本部 吉川尚志部長「安定して供給できないということが（店として）一番怖い。消費者も含めて節約していかなければいけないのでは」

このガソリンスタンドでは石油の「国家備蓄」放出の影響はまだ分からないとしていますが、今後の見通しが不透明のため、ガソリンの節約も呼びかけているということです。