綾瀬はるか“上半身裸CM”に「なぜ脱がせた?」ユニクロに聞いた…批判にも「さまざまなご意見があることは認識」

女優・綾瀬はるかが出演するユニクロ製品・エアリズムのCMが、2026年も放送され始めている。だが、早くも視聴者からは疑問を抱く声が寄せられているようだ。

2021年から、同社の『Life Wear』のスペシャルアンバサダーとして、多くのCMに出演してきた綾瀬。3月16日には、綾瀬が出演する春夏向けの機能性インナー「エアリズム」のCMが放送開始されることが発表された。

「2025年から放送されているこのCMは、綾瀬さんの“露出過多”ぶりが波紋を広げているんです。綾瀬さんが上半身、裸になり、画面に背中を向けながら窓の外を見つめる、という衝撃ショットで始まるCMは、彼女のナチュラルな雰囲気により、そこまでいやらしい空気感にはなっていなかったのですが、やはり相当なインパクトだったようで、ネット上では違和感を指摘する声が続出していました」（芸能担当記者）

今回のCM放送開始後にも「なぜ脱がせたのか?」と疑問を抱く視聴者の声が、X上で跡を絶たない。

《エアリズムのCM、何故に綾瀬はるかは朝から裸でつっ立ってんだろ》

《ユニクロのスタッフっていつも綾瀬はるかを裸にしてるよね。全然自然な演出じゃないし。いい加減こういうのやめたら?》

過去には、2022年に放送された同社のCM『いろんなわたし』編で、グレーのカップつきインナー1枚という超薄着で目玉焼きを作るシーンなどが挟み込まれ、露出度の高さにドギマギする反応が寄せられていた。そうした演出が、次第に“エスカレート”していった結果なのだろうか。

ユニクロはどのような意図でこのCMを制作し、“上半身裸”という演出を選択したのか。同社の広報に問い合わせると、以下のような回答が返ってきた。

「本CMは、エアリズムが肌に最も近い存在として快適さを提供するインナーであるという商品特性を伝えることを目的に制作しています。演出全体も、そのコンセプトを表現するためのものです」

なお、CM内容に少なからず批判があがっていることに関しては、「さまざまなご意見があることは認識しております。そうしたお声にも耳を傾けながら、今後もお客様によりご理解いただける活動となるよう、取り組んでまいります」と回答している。

話題になるということは、それだけ注目度が高いCMであるということだ。