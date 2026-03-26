マネージャからのお土産らしい

お笑いタレントのカンニング竹山さんが2026年3月22日、公式Xを更新し、US-2のフライトタグキーホルダーを公開しました。

【いい、感じのデザイン！】竹山さんが公開したUS-2のフライトタグキーホルダー（画像）

竹山さんは公式Xで「マネージャーがお土産に買って来てくれた。ちょっと嬉しい。日本人が作った最高の飛行機US-2！」と、写真とともにコメントを投稿しています。

US-2は、海上自衛隊が運用する救難に特化した飛行艇で、新明和工業が開発しています。

この投稿には、US-2が好きな人々から反応が寄せられており、「『最高』の発信に感謝感激です」「ぜひ岩国で実機をご覧ください」といったコメントのほか、US-2の動画や写真を公開する人もいました。

また、竹山さんはそうしたコメントを受け、「素敵な動画と情報ありがとうございます。一度乗ってみたいですが、乗るときは海上自衛隊さんにご迷惑をおかけした時になるので、乗らない人生になることを心がけながら生きていきます」と反応しています。