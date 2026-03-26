創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「旅」。まずは「この1年間で旅した場所」について聞きました。

【グラフ】１回の旅行で使った総額は？

* * * * * * *

【回答者数】666人 【平均年齢】59.53歳

【回答者の内訳】20代…14人／30代…33人／40代…74人／50代…174人／60代…246人／70代…106人／80代…14人／90代…4人／不明…1人

＜１よりつづく＞

Q. この1年間で最も印象に残っている旅は？

●ひとり旅…79人



●温泉を満喫！…40人



●推し活…8人



●スポーツ観戦…5人



●クルーズ船…4人

【伊豆・土肥】

夫と。沈む夕日を眺めながら温泉に入りたくて（78歳・専業主婦）

【東海道】

ロードバイクでのツーリングで、東海道五十三次をひとりで制覇！（58歳・無職）

【道後温泉】

息子の還暦祝い兼定年退職祝いに、息子の家族と5人で（84歳・年金受給者）

【スペイン・イタリア・パリ】

52年前、30代前半だった私がひとりで旅したところを再訪。当時兄の家に居候していたので、お礼の意味で姪（兄の娘）を連れて行きました（89歳・年金受給者）



（写真：stock.adobe.com）

【ニューヨーク】

孫が留学しているのでひとりで会いに行きました（71歳・年金受給者）

【大阪】

BTSのJINくんのコンサートに参加するため（67歳・パート）

【函館】

「鉄印」集めの旅。鉄印帳をコンプリートした（70歳・年金受給者）

【九州】

会社の同僚と、船に車を乗せて九州へ。3週間かけて九州各県を車中泊しながらご当地の美味しいものを食べてきました（66歳・会社員）



（写真：stock.adobe.com）

【タイ】

現地でムエタイの修業をしている友人の試合観戦に、夫と息子と（60歳・自営業）

【石垣島→台湾……】

クルーズ船に一度乗ってみたかったので、友人を誘って行きました。石垣島や台湾、沖縄を周遊（69歳・パート）

【香港】

『トワイライト・ウォリアーズ』の映画セットの展示があると聞いて。ほかにもロケ地を巡りました（49歳・会社員）

【鹿児島】

大学のサークルの同窓会。学生時代の先輩や同期が集まりました（72歳・専業主婦）

【山形県鶴岡市】

鶴岡カトリック教会天主堂へ。日本で一体しかない「黒い聖母マリア像」を見るため（53歳・自営業）



（写真：stock.adobe.com）

Q. １回の旅行で使った総額を教えてください



Q. １回の旅行で使った総額を教えてください