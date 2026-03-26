BTS、ドコモの新CMに登場「久しぶりに7人一緒のCM撮影で楽しかった」「カッコイイ姿や話にも注目して」
約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSが、ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」の新CMに登場する。
【動画】楽しそう！BTS出演 ドコモ新CM「ずっと一緒に」編
新CM「ずっと一緒に」編は、「ドコモ MAX」のイベントに招かれたBTSメンバー7人がトークショーに出演し、そのシーンをスクリーンで見返すという演出。メンバーが多くのフラッシュに包まれながらレッドカーペットに登場し、続けてメンバー同士が気になる質問を投げかけ合うトークショー「The Best Talk Show!」に出演し、にぎやかな時間を過ごす。
その後シーンが一転し、イベントを終えたリラックスした空間で、自分たちが出演したトークショーをメンバーみんなで見る様子が映し出される。
CM中に流れるのは20日に発売されたニューアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」。人生の荒波の中でも泳ぎ進み続ける姿勢を歌った“オルタナティブポップ”楽曲で、映像の上質な世界観を引き立てている。
ドコモのYouTubeチャンネルではBTSからのメッセージ動画も公開中。メンバーのSUGAは「久しぶりに7人一緒のCM撮影で楽しかったです」と振り返り、JINは「僕たちのカッコイイ姿や話にも注目して見てください」と呼びかけている。
また、CM内のトークショー「The Best Talk Show!」は特別コンテンツとして、Leminoで独占配信される。CM撮影の裏側を追ったメイキング映像も配信予定だ。
【動画】楽しそう！BTS出演 ドコモ新CM「ずっと一緒に」編
新CM「ずっと一緒に」編は、「ドコモ MAX」のイベントに招かれたBTSメンバー7人がトークショーに出演し、そのシーンをスクリーンで見返すという演出。メンバーが多くのフラッシュに包まれながらレッドカーペットに登場し、続けてメンバー同士が気になる質問を投げかけ合うトークショー「The Best Talk Show!」に出演し、にぎやかな時間を過ごす。
CM中に流れるのは20日に発売されたニューアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」。人生の荒波の中でも泳ぎ進み続ける姿勢を歌った“オルタナティブポップ”楽曲で、映像の上質な世界観を引き立てている。
ドコモのYouTubeチャンネルではBTSからのメッセージ動画も公開中。メンバーのSUGAは「久しぶりに7人一緒のCM撮影で楽しかったです」と振り返り、JINは「僕たちのカッコイイ姿や話にも注目して見てください」と呼びかけている。
また、CM内のトークショー「The Best Talk Show!」は特別コンテンツとして、Leminoで独占配信される。CM撮影の裏側を追ったメイキング映像も配信予定だ。