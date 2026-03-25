Maverick Momが、バンドにとってインディーズラストの配信シングル「孤独に解く」を4月1日に配信リリースすることを発表した。なお、彼らはビクターエンタテインメントからのメジャーデビューが決定している。

今作のアレンジは、Maverick Momのメンバーが最も影響を受けたと公言する川谷絵音が担当している。バンドとしてアレンジャーを迎えるのは今作が初となるが、音楽性の礎になっている川谷との共作により更なる進化を遂げたいというメンバーからの熱いラブコールで今回の初タッグが実現したという。また本楽曲は、2025年3月3日に開催した東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREでのワンマンライブのアンコールでも披露されていた。

川谷絵音

ジャケット写真

作詞・作曲はON（Dr）が担当し、暗闇の中で自分なりの解を求めて自問自答を繰り返す心情を描いたダンサブルなロックチューンになっているとのこと。楽曲のテーマはタイトルにも含まれている「孤独」で、不安や恐怖に人は苦しみながらも、孤独に打ち勝った時に人は成長でき、日常の小さな出来事から希望を見出す様が描かれているという。Maverick Mom SNSアカウントでは楽曲の冒頭が公開されているので、是非チェックして欲しい。

本日からPre-add / Pre-saveキャンペーンがスタートしており、登録者はここでしか手に入らない待ち受け画像を手に入れることができる。

5月13日には、今作「孤独に解く」も収録されるメジャーデビュー1stフルアルバム『Travessia』がリリースされる。さらに、5月からはアルバムを提げた初の全国ツアー＜Maverick Mom ONEMAN TOUR 「TRAVESSIA」＞の開催も決定している。

◾️先行配信「スイセン」

2026年3月4日（水）リリース

配信：https://MaverickMom.lnk.to/Suisen

◾️1stフルアルバム『Travessia』

2026年5月13日（水）リリース ○通常盤（2CD）

\4,400（税込）VICL-66146〜7

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66146.html ▼収録内容

＜Disc1＞

1.overture

2.Travessia

3.カラクリ

4.孤独に解く

5.G.A.P.P.A

6.ドメスティックシークレット

7.ポラリス

8.interlude

9.アルカディア

10.Shower!!!!!

11.ドライヤー

12.スイセン

13.宝島 ＜Disc2＞

1.ZONE（再録）

2.Monster（再録）

3.My name（再録）

4.Fancy

5.Transcend even God

6.旅立日記

7.イエローメッセンジャー

8.青く、春

9.儚夏

10.アスニヒカル

11.ジーニアス

12.徒花

13.Super Face ○アナログ盤（2LP）

\7,700（税込）VIJL-60420〜1

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60420.html ▼収録内容

＜Disc1＞

Side A

1.overture

2.Travessia

3.カラクリ

4.孤独に解く

Side B

1.G.A.P.P.A

2.ドメスティックシークレット

3.ポラリス



＜Disc2＞

Side A

1.interlude

2.アルカディア

3.Shower!!!!!

4.ドライヤー

Side B

1.スイセン

2.宝島

3.儚夏（Bonus Track） ▼チェーン別オリジナル特典

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：オリジナルロゴステッカー〈A〉

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：オリジナルロゴステッカー〈B〉

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナルロゴステッカー〈C〉

・ビクターオンラインストア：「Travessia」オリジナルポスター（A2サイズ）

※楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典絵柄は後日公開いたします。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。 ▼VOS限定 早期予約キャンペーン

対象期間中、VICTOR ONLINE STOREにて対象商品をご予約頂いた方に、下記特典をプレゼント致します。

＜対象商品＞

アルバム「Travessia」

・通常盤[2CD]：VICL-66146〜7 / 4988002953110 / 税込\4,400(税抜\4,000)

・アナログ盤[2LP]：VIJL-60420〜1 / 4988002953127 / 税込\7,700(税抜\7,000)

＜対象期間＞

2026年3月3日（火）21:30 〜 2026年3月29日（日）23:59

＜キャンペーン特典＞

Maverick Momメンバー直筆サイン入り「Travessia」オリジナルポスター(A2サイズ)

※VICTOR ONLINE STORE限定先着特典・「Travessia」オリジナルポスター(A2サイズ)にメンバーが直筆サインを致します。サインの入っていないポスターは同梱されません。ご注意ください。

◾️＜Maverick Mom ONEMAN TOUR 「TRAVESSIA」＞ 2026年

05/24（日）福岡・INSA

05/29（金）名古屋・ell. FITS ALL

06/21（日）仙台・enn 2nd

06/26（金）大阪・Live House Anima

07/10（金）東京・ヒューリックホール東京

07/17（金）金沢・AZ ▼チケット

＜福岡・愛知・宮城・⼤阪・⽯川公演＞⽴⾒ \4,000（ドリンク代別）

＜東京公演＞全席指定 \4,000（ドリンク代別） ▼オフィシャルホームページ先行

受付期間：〜2026/3/29（日）23:59

URL：https://eplus.jp/maverickmom/