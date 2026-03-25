ミュージックレイン所属5人組グループ・DayRe:、2nd EP「刹那的ロマンティック」トラックリスト公開！

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ミュージックレイン所属の5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）が、4月8日にリリースする2nd EP『刹那的ロマンティック』のトラックリストが公開された。

本作では、まぶしさだけではないもどかしい青春の一幕を描いた全5曲を収録。

リード曲「刹那的ロマンティック」は、1st EP収録曲「Overself」を手がけた ふるーりが前作に引き続き担当。”一瞬一瞬を全力で生きることができれば青春は終わらない”そんな想いが込められたタイトルとなっている。また、”恋”に気付けず後悔を抱えた切ない春を、美しいピアノのサウンドで仕上げた「プラチナ」は、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の弦月藤士郎が担当。さらに同事務所の女性声優ユニットTrySailからの提供による「Here We Run」では、諦めきれない夢や周りと比べた時の焦りや葛藤を、疾走感溢れるメロディーに乗せて、踏み出し走り続けるDayRe:本人たちの心情を描く。他にも孤高に挑戦し続ける意思をエレクトロなポップサウンドで駆け抜ける「ヒトリ狼」、恋に対するドキドキでハラハラした感情をジェットコースターのようなメロディで奏でる「クラキュラJump」など狎捗姚瓩鬟董璽泙帽覯攤邁反悗砲茲襦彼女たちの”今”を映し出すエモーショナルな作品となっている。

●リリース情報

「刹那的ロマンティック」

4月8日発売

【通常盤（初回仕様限定盤、CD）】



価格：￥2,700（税込）

品番：SMCL-990

＜収録楽曲＞

01.刹那的ロマンティック

作詞・作曲・編曲：ふるーり

02.ヒトリ狼

作詞：山崎あおい 作曲：縄田寛之 編曲：中土智博

03.プラチナ

作詞・作曲・編曲：弦月藤士郎

04.クラキュラJump

作詞：柿沼雅美 作曲・編曲：椿山日南子（Dream Monster)

05.Here We Run

作詞：夏川椎菜 作曲：雨宮天 編曲：山本慶太朗

予約はこちら

https://dayre.lnk.to/LuMo8C

初回仕様：

‘胆愁院璽

▲ャンペーン応募チラシ

Ｆ胆愁肇譟璽妊ングカードランダム1枚封入（全10種）

●イベント情報

LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -

2026年5月5日（火・祝）

［昼公演］14：00開場 / 14：45開演

［夜公演］17：15開場 / 18：00開演

会場：板橋区立文化会館 大ホール

出演：DayRe:

詳細はこちら

https://dayre-official.jp/contents/1035077

＜DayRe: Profile＞

2017年に開催された「第3回ミュージックレイン スーパー声優オーディション」で合格した橘美來・相川奏多・宮沢小春・夏目ここな・日向もかで結成された5人組ユニットDayRe:（読み：デイリー）。2025年5月5日に開催された「LAWSON presents ミュージックレイン3期生 ユニット名＆デビュー曲お披露目会」にてユニット名とデビュー曲「DeaRy Days!」を披露。同年11月19日には1stEP「ReFraction」をリリースし、京都最大級のアニメソングイベント「京 Premium Live -2025-」へも出演を果たす。

Member Profile



橘美來（たちばな みらい）2000年3月5日生まれ、千葉県出身。

趣味･特技は歌うこと､踊ること､ダーツ､ゲーム

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(長瀬琴乃)、「魔王様、リトライ！R」(オルガン)、

「愛天使世紀ウェディングアップル」(朝陽林檎)ほか



相川奏多（あいかわ かなた）2004年10月20日生まれ、兵庫県出身。

趣味･特技は英会話（日常会話）､関西弁､読書

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(成宮すず)、「ワンダーエッグ・プライオリティ」(大戸アイ)､

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(庵野晶)ほか

第十六回声優アワード 新人女優賞受賞



宮沢小春（みやざわ こはる）1999年3月29日生まれ、千葉県出身。

趣味･特技は英会話（日常会話）､読書

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(白石沙季)、「愛天使世紀ウェディングアップル」(雪代椿)、

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(庵野しゅうら)ほか



夏目ここな（なつめ ここな）2003年9月6日生まれ、埼玉県出身。

趣味･特技は料理､お菓子作り､口笛

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(伊吹渚)、「愛天使世紀ウェディングアップル」(武笠蘭)､

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(ルード・ザーナ)ほか



日向もか（ひなた もか）2001年5月17日生まれ、埼玉県出身。

趣味･特技は剣道､バレエ

<出演作品>

「IDOLY PRIDE」(早坂芽衣)、「愛天使世紀ウェディングアップル」(苗場桜)､

「ドラゴン娘になりたくないっ!」(星増樹)ほか

一般社団法人日本唐揚協会 からあげグランプリ®ベストカラアゲニスト受賞（2023/2024/2025)

関連リンク

DayRe: Portal Square

https://dayre-official.jp/