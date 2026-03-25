“カトパン”加藤綾子「フジテレビ史上最強のツートップ」 元フジ先輩との2ショットが話題「レジェンド2人」「奇跡のコラボ」
フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が23日、自身のインスタグラムを更新し、フリーアナウンサーの高島彩（47）との2ショットを公開。豪華すぎる元フジテレビアナウンサーの“ツートップ”に反響が集まっている。
【写真】「お二人とも変わらず素敵」“カトパン”加藤綾子＆元フジ先輩“アヤパン”との2ショット
投稿では「時間が足りなさすぎる…」とつづり、「彩さんとのランチ」として高島との食事の様子を披露。寄り添うように笑顔を見せる2人の姿からは、変わらぬ親しい関係がうかがえる。
加藤は高島について「相変わらず素敵でカッコよかった」と絶賛。「彩さんと会うといつも思う この気持ちのいい会話の流れ方何なんだろうって あとちょっと変な表現になりますが細胞が生き返る感じがするんですよね笑」と独特の表現でその魅力を語った。
さらに「毎度どんな魔法を使っているのか気になってます 今度聞いてみよ！」とユーモアを交えてつづり、充実した時間を過ごした様子を伝えている。
この投稿に対し、ファンからは「フジテレビ史上最強のツートップ」「奇跡のコラボ」「お二人とも変わらず素敵」「レジェンド2人」「最高のツーショット」などと反響が集まっていた。
【写真】「お二人とも変わらず素敵」“カトパン”加藤綾子＆元フジ先輩“アヤパン”との2ショット
投稿では「時間が足りなさすぎる…」とつづり、「彩さんとのランチ」として高島との食事の様子を披露。寄り添うように笑顔を見せる2人の姿からは、変わらぬ親しい関係がうかがえる。
さらに「毎度どんな魔法を使っているのか気になってます 今度聞いてみよ！」とユーモアを交えてつづり、充実した時間を過ごした様子を伝えている。
この投稿に対し、ファンからは「フジテレビ史上最強のツートップ」「奇跡のコラボ」「お二人とも変わらず素敵」「レジェンド2人」「最高のツーショット」などと反響が集まっていた。