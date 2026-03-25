コウケンテツさんの『ピーマン酢豚』ビタミンACEで、紫外線対策もできる美容レシピ

本日のお題

「しっかり紫外線対策をしたい」〈FOOD編〉

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今回のBEAUTY MENU パリッとした食感のピーマンとじゅわりとジューシーな豚肉に甘酸っぱいあんがからんだ絶品おうち中華。

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今回の美の賢人は……日下部淑美先生



管理栄養士、陰陽五行臓活食養普及協会会長。クリニックや施設、企業などにおいて4000件以上の症例指導・改善をしてきた健康のジェネラリストであり、食のスペシャリスト。

賢人の教え

抗酸化作用の高い緑黄色野菜を

上手に調理してシミ知らず！

「紫外線を浴びたら、肌のダメージを軽減してくれる抗酸化物質を摂取するのがベスト。ビタミンA（β‐カロテン）、ビタミンC、ビタミンEは3大抗酸化物質といわれ、緑黄色野菜に多く含まれます。抗酸化物質はそれぞれの成分を生かす調理法が大事です。ビタミンCは水溶性なので調理時間が長いと栄養が外に流れ出てしまうため短時間加熱がおすすめ。ビタミンAとEは脂溶性なので油と合わせるのが◎。酢豚のピーマンの場合は、加熱はさっと軽めにすることで豊富に含まれるビタミンCが失われるのを最小限にできます。また、陰陽五行では肝臓を強くすると美白につながるといわれており、酢、ケチャップの酸味は肝臓を活性化させる味つけです」

レシピひらめいた！ 「ピーマンのおいしさと栄養をまるっと生かした酢豚なんていかが？」

ピーマン酢豚

材料(2人分) 豚肩ロース肉（とんカツ用）2枚（約200g）ピーマン2個玉ねぎ¼個

【下味】 しょうがのすりおろし1かけ分酒大さじ1しょうがのすりおろし1かけ分塩少々

【たれ】 水½カップ砂糖大さじ1½トマトケチャップ大さじ2酢大さじ2片栗粉小さじ1

片栗粉サラダ油塩

作り方 豚肉は食べやすく切って下味の材料をもみ込み、片栗粉大さじ3〜4をまぶす。ピーマンはへたと種ごと、一口大の乱切りにする。玉ねぎは一口大の乱切りにする。フライパンにサラダ油大さじ1を中火で熱し、玉ねぎをこんがり焼く。ピーマンを加えてさっと炒めて塩適宜をふって取り出す。同じフライパンにサラダ油大さじ2を中火で熱して豚肉を並べ入れ、表面がカリッとするまで返しながら4〜5分焼く。器にたれの材料を混ぜ合わせる。フライパンの余分な油を拭き、たれをもう一度混ぜてから加えて中火で煮つめる。とろみがついたらピーマンと玉ねぎを戻し入れ、さっと混ぜる。

種もへたもまるごと食べちゃう。取る手間いらずで最近のブーム ケチャップや酢の酸味が美白につながるとは驚き！ かるく火を入れたピーマンを最後に戻し入れて、食感よし、栄養よし！



コウケンテツさん プロフィール



食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。中3、小6、小1の1男2女の父。

【『オレンジページ』2025年4月17日号より】

※コウさんは誕生日を迎え、51歳になりました。

