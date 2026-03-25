ＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲを発掘したキム・ミジョン氏がプロデューサーを務める日本人男性５人組グループ・ＶＩＢＹ（バイビー）が２５日、プレデビューを果たし、都内でお披露目会を開催した。プレデビューに先駆け、１８日にデジタルシングル「恋におちたら」をリリースしたばかり。６月２４日にリリースする１ｓｔＣＤシングル「Ｍｉｒａｃｌｅ：Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ Ｌｉｇｈｔ」でデビューを果たす。

平均年齢１７・２歳のフレッシュな５人がベールを脱いだ。ＶＩＢＹは、キム氏による新レーベル「Ｒｉｉ．ＭＪ」の第１弾アーティストとして誕生。３年半前にプロジェクトが始動し、キム氏が日本各地を巡って発掘した原石たちだ。韓国でのトレーニングを含む２年間の育成期間を経て、デビューメンバーを選定。グループ名は「Ｖｏｙａｇｅ Ｉｎｔｏ Ｂｒｉｇｈｔ Ｙｏｕｔｈ（輝く青春の旅路）」の頭文字から作られている。

プレデビュー曲「恋におちたら」を初披露し、青春を感じさせる初々しいパフォーマンスを見せつけた。ステージを終えたリーダー・ＩＯ（いお＝１９）は「この日を楽しみにしていた。いつもの自分たちが出せた」と初ステージを振り返り、ＲＥＮＫＩ（れんき＝１８）は「出る直前まで緊張していたけど、思ったよりもあまり緊張しなく、自然な笑顔が出せた。良いステージができたと思います」と笑顔満開。大物ぶりを披露していた。

８月３１日に日本武道館でデビューショーケースを開催することも発表され、ＡＫＩＴＯ（あきと＝１８）は「想像できない広さと人数の前でやらせてもらうので、直前になったら緊張すると思うけど、楽しみ」と声を弾ませた。デビュー後の目標について、ＩＯは「武道館をやることを知ったけど、東京ドームや年末の紅白歌合戦に出たい。そこに向けて頑張って行きたい」と息巻いた。

プレデビュー曲は歌手のＣｒｙｓｔａｌ Ｋａｙの名曲をリメークしたもので、この日はＣｒｙｓｔａｌ Ｋａｙも会場に駆けつけた。