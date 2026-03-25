「日本ってすごい国だよ！」京都旅行で財布を失くした息子、クレカも現金もそのままの状態で手元に返ってきて大興奮【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、せっかくの旅行を台無しにしかけた絶望からの大逆転劇を紹介する。

念願の京都一人旅で、後ろポケットの財布を紛失。「顔面蒼白になった」息子は、妻に助けを求めるも拒絶され、一文無しの絶望的な状況へ。しかし、再度駅に電話すると奇跡が舞い込む――。

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せっかくの旅行が財布を失くして台無しに…そんな絶望的状況から一転、財布が戻ってきた、というエピソードが寄せられた。千葉県の60代女性が自身の息子が語った驚きの体験談を明かした。

仕事の休みを使って一人で京都に旅行に出かけた息子。電車を乗り継ぎ、念願の京都に降り立った。しかしその高揚感も束の間、

「後ろのポケットの財布がない事に気づき顔面蒼白になった」

と絶望に叩き落とされた。（文：湊真智人）

「『日本って素敵、日本に生まれて良かった』と思った出来事でした」

息子は急なハプニングに動揺しながらも、ホテルのチェックインを済ませ、駅に連絡を入れた。また財布の他に手持ちの現金がなかったため、妻に京都まで持ってきてもらうよう連絡するも、仕事の都合で叶わなかった。

「小遣いもないまま旅行するのかと暗澹たる気持ち」になったというが、どうしても諦めきれず、再び駅に電話をした。すると思いがけない返事が。

「なんと！財布が届いていたそうです。喜び勇んで駅に行くと、クレジットカードも現金も そのままで返ってきたそうです」

これには息子も胸をなで下ろしたことだろう。こうして無事に旅行を満喫できたようだ。

また息子は興奮さめやらぬまま、一連の出来事を母である投稿者に電話で伝えた。

「事の経緯を話した後『お母さん！日本ってすごい国だよ！何にもなくならないで戻ってきたよ！』と興奮気味に話していました」

思わぬ幸運に恵まれ、つい誰かに話したくなる気持ちも頷ける。報告を受けた投稿者も、息子につられるように感動が芽生えたようだ。

「私も『日本って素敵、日本に生まれて良かった』と思った出来事でした」

※この記事は2025年6月15日に配信した記事の再配信です。

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