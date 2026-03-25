今季2度目の実戦登板、4回まで11Kに騒然

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。特に2回から4回までは9つ全てのアウトを三振で奪う離れ業。米国のファンから驚きの声が上がっている。

大谷は初回、先頭のネト、トラウトから連続三振を奪う絶好の立ち上がり。2回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを背負ったが、アデルからの後続を三者連続三振に仕留めた。上位に戻った3回も三者連続三振。4回は先頭のシャヌエルに四球を与えたものの、後続からまた三者連続三振を奪った。

5回のマウンドにも上がるも、3連打を浴び1失点したところで交代。後続が打たれこの回、3点を失った。

大谷は4回0/3を86球で3失点、4安打2四球11奪三振だった。

最速98.5マイル（約158.5キロ）のストレートと、大きく変化するカーブで打者を翻弄する投球にはMLB公式Xも注目。3回を終えた段階で「ショウヘイ・オオタニは6打者連続で三振を奪った」として公開した動画には、米国のファンから驚きのコメントが並んだ。

「見ていて最高だね」

「オオタニは今、誰も打てない状態だ。6人連続で打ち取ってる！」

「もうシーズン中盤のような仕上がりだ」

「ワールドシリーズで終えたところから、そのまま始めてる感じだ」

「相手がエンゼルスだからね。いつも三振ばっかりだ」

「シーズン通して投げて打てるといいな」

大谷はこの春、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表としてプレー。ドジャースのキャンプに戻ってから実戦登板に入っており、これが18日（同19日）のジャイアンツ戦に続く2度目の登板となる。



（THE ANSWER編集部）