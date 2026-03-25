番組収録中のロケバス内で20代女性に性的暴行を加え、不同意性交などの罪に問われている元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）が公判中もキッチンカーでバウムクーヘンの出張販売を続けている。

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「24日から26日まで、埼玉・東松山市での出店をSNSで告知し《写真撮影なども行います》とPRしているのですが、《来ないで》との拒絶反応と《楽しみ》と野次馬のように喜ぶ反応と賛否を呼んでいます。大々的に公判を報じられている最中の出店を《すごい》と驚きの書き込みもみられてます」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「法廷では、初対面の被害女性の頬と顎をつかみ、舌をねじ込んで強引にキスしたり、口腔性交を強要していたことが明らかになり、鬼畜ぶりを改めて世間に露呈しています。そんな中、持ちネタの『はぁ〜い』を披露したりしているというのですから、とても普通にはみえず、注目を集めているのでしょう」（同）

実際のところ、どのように接客しているのか。日刊ゲンダイカメラマンは今月21日、山梨・甲府市内で出店した斉藤被告を取材している。そのときの様子をこう振り返った。

「テントを立てて、そのなかにスタッフとみられる男女２人がいて、斉藤被告はテントの外で接客をしていました。閑古鳥というほどではありませんでしたけど、お客が列をつくっていると報じられていた状況にはなく、ポツポツと訪れるという程度でした。こちらが名乗ると『取材は受けないから』と顔色を変え、警戒感をあらわにしました。それでは話は聞きません、その代わりに商品を買わせていただくので、撮影だけお願いできないかと向けたんです」

斉藤被告はこの提案を受け入れた。

バウムクーヘンもいわくつきで、金銭トラブル報道も…

「気が進まないけれど、バウムクーヘンを買うというのだから（撮影は）しょうがない。不承不承、撮影をOKしたようにも見えましたけど、カメラを向けると、商品を手にポーズを取ってくれました。値段は税込み1980円。甘すぎず、素朴な味が評判というのもうなずけました」（同）

写真は、甲府市内の出店の様子だ。

もっとも、このバウムクーヘンもいわくつきらしい。24日のSNSでは店の偽アカウントが存在するとして、DMなどに注意するよう斉藤被告は呼びかけていたが、それだけじゃないようだ。

「バウムクーヘン販売は不同意性交などで警視庁に書類送検され、吉本興業から契約解除されたことを受けて、25年4月にスタートしたのですが、製造および販売を共にしていた会社と金銭トラブルになったと報じられています。商品名を変え、個人販売に変えているというのです」（前出のデスク）

トラブル疑惑についてもノーコメントだろうが、斉藤被告サイドから提示された2500万円の示談金を拒否した被害女性に対して「同意があると思った」などとして、斉藤被告は反省どころか無罪主張していると伝えられる。そうした態度に、セカンドレイプにも近い屈辱を女性は感じたのだろう。「罪を認めてほしい。実刑を求めます」と強く処罰感情を示しているとされる。女性はPTSDを発症し、仕事も休職しているという。

斉藤被告は日刊ゲンダイカメラマンの取材以降もファンに愛嬌を振りまき、芸能マスコミには「ぜひバウムクーヘンを広めてください」と呼びかけているという。

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